USB Status liefert nützliche Infos über angeschlossene Geräte

Der Schweizer Entwickler Benjamin Wieland hat eine kleine, praktische Anwendung im Mac App Store veröffentlicht, die ich direkt als praktisch empfunden habe. USB Status (App Store-Link) kostet 2,99 Euro und liefert Informationen zu angeschlossenen USB-Geräten.

USB Status nistet sich in der Menüleiste ein und zeigt im Icon die Anzahl der angeschlossenen Geräte. Klickt man auf das kleine Symbol, öffnet sich ein kleines Dropdown, das viele weitere Details anzeigt. USB Status zeigt Namen, Hersteller und gegebenenfalls Seriennummer des Geräts. Ebenso werden USB-Standard, die maximale Übertragungsgeschwindigkeit und die aktuelle Ladeleistung angezeigt. Bei Festplatten bekommt ihr zusätzlich noch (belegten) Speicherplatz und eine Auswurf-Funktion geboten.

Diese Idee hatte der Entwickler von USB Status

„Ich habe es ursprünglich entwickelt, weil macOS zwar viele dieser Informationen bereitstellt, diese aber über Systeminformationen, das Festplatten-Dienstprogramm, den Finder und manchmal auch das Terminal verstreut sind“, sagt der Entwickler über die Idee der Anwendung. „Ich wollte etwas Schnelleres, das in der Menüleiste zu finden ist und einen übersichtlichen Überblick bietet, ohne wie ein schwerfälliges Diagnosetool zu wirken.“

Genau das ist mit USB Status wirklich gelungen. Es gibt keine unübersichtlichen Einstellungen und keine unnötigen Menüs. Vor allem aber gibt es keine Werbung oder irgendwelche Abos. Sondern einfach nur eine klassische Applikation, die ihr zum kleinen Preis aus dem Mac App Store auf euren Mac laden könnt. USB Status ist im vergangenen September erschienen und hat seitdem bereits einige Updates erhalten, das letzte erst im April. Wir hoffen natürlich, dass es auch zukünftig weitere Updates und neue Funktionen geben wird, ohne dass die App am Ende zu überladen ist.