Insta360 Luna Ultra: Neue Details zur Handheld-Kamera durchgesickert

Ein neuer Leak lässt vermuten, dass Insta360 mit der Luna Ultra bald eine innovative Gimbal-Kamera auf den Markt bringen könnte, die direkt mit der DJI Osmo Pocket 4 Pro konkurriert. Laut aktuellen Gerüchten soll das Modell mit einem 6-fachen optischen Zoom ausgestattet sein: Dies wäre doppelt so stark wie der 3-fache Zoom der kürzlich angekündigten Osmo Pocket 4 Pro. Die Meldung sorgt für Aufsehen, da sie kurz nach dem Launch der DJI Pocket 4 und dem offiziellen Teaser zur Osmo Pocket 4 Pro veröffentlicht wurde.

Die Insta360 Luna Ultra könnte nicht nur durch ihre Zoom-Fähigkeiten überzeugen, sondern auch durch ein modulares Design. Ein auf der Plattform X geteilter, verpixelter Teaser des Herstellers deutet darauf hin, dass die Kamera über ein abnehmbares Kameramodul verfügt. Der begleitende Kommentar „Was that it…?“ scheint eine direkte Reaktion auf die jüngsten DJI-Veröffentlichungen zu sein und legt nahe, dass Insta360 mit zusätzlichen Funktionen punkten will.

Der bekannte Leaker Igor Bogdanov untermauerte die Spekulationen, indem er ein zugeschnittenes Bild der Luna Ultra veröffentlichte. Das Foto zeigt den Übergang zwischen Gimbal und Kameragehäuse und ist mit der Frage „Does it separate?“versehen. Dies passt zu den Gerüchten über die modulare Bauweise der Kamera, die es Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen könnte, das Kameramodul vom Griff zu trennen. Auch diese Funktion ist bei der DJI Osmo Pocket 4 Pro nicht vorhanden.

Abnehmbare Module könnten Vlogging-Welt verändern

Sollten sich die Leaks bestätigen, könnte die Luna Ultra durch ihre Flexibilität überzeugen. Das abnehmbare Modul würde nicht nur Fernaufnahmen und -steuerung ermöglichen, sondern auch neue Trageoptionen bieten, ähnlich wie bei der Insta360 GO-Serie. Besonders für Vlogger könnte dies ein entscheidender Vorteil sein, da die Kamera so auch in engen Räumen oder bei dynamischen Aufnahmen mehr Spielraum bietet.

Bisher gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung der technischen Details oder des Erscheinungsdatums der Luna Ultra. Experten raten daher, die Informationen mit Vorsicht zu betrachten, bis Insta360 selbst Stellung nimmt. Die Branche beobachtet gespannt, ob der Hersteller mit der Luna Ultra tatsächlich einen neuen Maßstab im Bereich der Gimbal-Kameras setzen kann.