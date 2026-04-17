Das Wochenend-Gewinnspiel für alle Nuki-Fans

Wir sind seit der ersten Generation mit dabei, mein Kollege Frederick hat ganz zu Beginn sogar die Kickstarter-Kampagne unterstützt. Die Rede ist natürlich von Nuki und dem Smart Lock aus Österreich. Mittlerweile sind wir beim wirklich sehr beeindruckenden Nuki Smart Lock Ultra angekommen, das an meiner Haustür einfach einen hervorragenden Job macht.

Und auch beim Zubehör entwickelt sich Nuki immer weiter. Während der kleine Schlüsselanhänger Nuki Fob leider etwas in Vergessenheit geraten ist, hat das Nuki Keypad erst kürzlich ein Update mit NFC-Technik und Tap to Unlock erhalten. Schaut euch dazu gerne noch mal unseren Artikel samt Review-Video an.

Für das Video haben wir uns auch noch einmal ein Nuki Keypad 2 bestellt, das Modell ohne die neue NFC-Funktion. Das ist nun tatsächlich so gut wie unbenutzt und nicht mehr notwendig – zurückschicken wollen wir es aber auch nicht. Stattdessen möchten wir jemandem von euch eine Freude machen. Immerhin ist das Nuki Keypad 2 mit einem Listenpreis von 159 Euro ja immer noch ein Premium-Gadget.

Solltet ihr also ein Nuki Smart Lock an eurer Tür haben, die genaue Generation spielt dabei keine Rolle, dann könnt ihr jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und das passende Zubehör abstauben. Das Nuki Keypad 2 öffnet eure Haus- oder Wohnungstür dann nicht nur mit einem PIN-Code, sondern auch mit eurem Fingerabdruck. Eine wirklich praktische Angelegenheit.

Alle weiteren Informationen und Details zum Nuki Keypad 2 erhaltet ihr direkt auf der Produktseite bei Amazon.

Angebot Nuki Keypad 2, Tür mit Code oder Fingerprint schnell und komfortabel öffnen... Smarte Türschloss Erweiterung - Mit dem Nuki Keypad 2 öffnen Sie Ihre Tür schneller denn je. Es ist das perfekte Zubehör für Ihr Nuki Smart Lock.

Fingerprint oder Zutrittscode - Sie haben die Wahl! Einfach den Finger an das Keypad 2 halten und schon öffnet sich Ihre Haustür innerhalb weniger...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Falls ihr euer Nuki Smart Lock um ein Nuki Keypad 2 erweitern wollt, müsst ihr einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten:

Wie heißt einer der Erfinder des Nuki Smart Lock?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir in der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben.