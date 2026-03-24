Das Nuki Keypad 2 NFC im Test: Tap to Unlock

In den vergangenen Jahren habt ihr immer wieder nach Tap to Unlock für das Nuki Smart Lock in Verbindung mit dem Nuki Keypad gefragt. Jetzt ist es endlich so weit: Zusammen mit dem Start des neuen Aliro-Standards stellt der Smart Lock Hersteller aus Österreich das neue Nuki Keypad 2 NFC vor. Das neue Modell könnt ihr ab sofort für 179 Euro bei Nuki oder bei Amazon bestellen. Zudem ist auch ein Bundle mit dem Nuki Smart Lock Pro für 358 Euro erhältlich.

In Sachen Design bleibt alles beim Alten

Optisch ist das Nuki Keypad 2 NFC kaum vom bisherigen Nuki Keypad 2 zu unterscheiden. Das Gehäuse ist, abgesehen von einem kleinen Aufdruck, exakt identisch. Falls ihr von eurem bisherigen Keypad mit Fingerabdrucksensor zum neuen Modell mit NFC wechseln wollt, könnt ihr sogar die bestehende Montageplatte übernehmen. Das macht den Wechsel besonders leicht.

Der einzige kleine Unterschied zwischen den beiden Generationen: Zwischen den untersten beiden Tasten und dem Sensor für den Fingerabdruck ist ein kleines NFC-Zeichen aufgedruckt. Dahinter steckt der NFC Tag, der Tap to Unlock möglich macht.

Das sind die Voraussetzungen in der Apple-Welt

Prinzipiell ist der Aliro-Standard für Tap to Unlock eine offene Geschichte und mit allen Smartphones kompatibel, wenn der Hersteller die passende Unterstützung einbaut. Zum Start sind Samsung SmartThings und Apple Home als Plattformen mit dabei.

In der Apple-Welt benötigt ihr ein NFC-fähiges iPhone. Los geht es mit dem iPhone XS und allen neueren Modellen. Am Handgelenk muss es mindestens die Apple Watch Series 4 sein.

Zudem ist ein Nuki Smart Lock Go, Nuki Smart Lock Ultra, Nuki Smart Lock Pro oder ein Nuki Smart Lock der vierten Generation erforderlich. Das sind, einfach ausgedrückt, alle Nuki-Schlösser mit integrierter Matter-Funktion.

Diese verschiedenen NFC-Modi bietet Nuki an

Tap to Unlock steht mit zwei verschiedenen Modi zur Verfügung. Direkt eingebaut ist der Nuki App Modus, bei dem keine zusätzliche Hardware erforderlich ist. In diesem Fall haltet ihr euer iPhone an das Nuki Keypad 2 NFC und erhaltet dann eine Push-Mitteilung auf dem Display. Diese müsst ihr antippen, während das iPhone gleichzeitig von euch entsperrt wird. Die Nuki-App öffnet sich und sperrt automatisch die Tür auf. Eine Sache stört mich hier: Nach dem Öffnen der Tür bleibt die Nuki-App offen.

Alternativ zu diesem Weg gibt es auch den Smart Home Modus. In der Apple-Welt benötigt ihr dafür einen Matter-Hub wie den HomePod mini, einen HomePod der zweiten Generation oder ein Apple TV mit Thread. Direkt nach der Aktivierung dieses Modus wird automatisch ein digitaler Schlüssel in eurem Apple Wallet hinterlegt, mit dem ihr die Tür öffnen könnt.

Und das funktioniert dann so: Ihr haltet das iPhone an das Nuki Keypad 2 NFC, drückt zweimal auf die Power-Taste, bestätigt mit Face ID und haltet das iPhone mit dem jetzt aktivierten Schlüssel noch einmal an den Sensor. Im Vergleich mit dem Nuki App Modus ist das aus meiner Sicht der etwas umständlichere Weg.

Aber es geht auch einfacher: In den Einstellungen des digitalen Schlüssels im Apple Wallet kann der Expressmodus aktiviert werden. In diesem Fall müsst ihr das iPhone einfach an das Nuki Keypad 2 NFC halten und die Tür wird automatisch aufgesperrt. Das ist definitiv komfortabel, funktioniert aber komplett ohne Freigabe durch Face ID oder Touch ID.

So nutze ich das Nuki Keypad 2 NFC

An meiner Haustür nutze ich seit jeher das Nuki Keypad mit Fingerabdrucksensor. Dort ist aber auch Auto-Unlock aktiv, so dass ich die allermeiste Zeit so ins Haus komme. Den Fingerabdruck oder den Code nutze ich nur in seltenen Fällen, etwa wenn ich nur kurz die Mülltonnen zur Straße bringe und die Tür währenddessen zufällt.

Dann wäre da aber noch kein Gartenhaus, das natürlich auch mit einem Nuki Smart Lock ausgestattet ist. Hier ist kein Auto-Unlock aktiv, stattdessen nutze ich gerne den Fingerabdrucksensor. Gerade im Sommer und mit Morgentau funktioniert der aber nicht zuverlässig. Und die PIN-Eingabe wird durch fehlende beleuchtete Tasten erschwert. Genau hier ist das neue Tap to Unlock, insbesondere in Verbindung mit der Apple Watch am Handgelenk, eine wirklich tolle Sache.

Für wen lohnt sich der Kauf?

Solltet ihr neu in die Nuki-Welt einsteigen und euch auch nach einem Keypad umsehen, dann würde ich euch tatsächlich zum neuen Nuki Keypad 2 NFC raten. So habt ihr für die Zukunft alle Möglichkeiten und der Aufpreis ist mit rund 20 Euro auch nicht sonderlich hoch.

Solltet ihr dagegen schon ein Nuki Keypad 2 im Einsatz haben, würde ich persönlich mir das Upgrade stark überlegen. Wie oft wart ihr tatsächlich schon in der Situation, dass ihr unbedingt Tap to Unlock verwenden wolltet?

Im Vergleich zur Konkurrenz war und ist das Nuki Keypad 2 (NFC) schon immer eine kostspielige Angelegenheit. In Sachen Bauform und Design, insbesondere was die Größe angeht, fällt es aber auch deutlich kompakter und dezenter aus, als beispielsweise die günstigeren Modelle von Aqara oder SwitchBot.