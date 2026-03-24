Gestartet für 649 Euro fiel mir eine Empfehlung aufgrund der zahlreichen Konkurrenzgeräte zunächst schwer, doch der aktuelle Preis von 399 Euro ist eine klare Ansage. Ob sich der Kauf lohnt und was ihr für euer Geld bekommt, klären wir in diesem Testbericht.

Tineco Floor One S7 Max Pro 649 EUR 399 EUR bei MediaMarkt kaufen

Lieferumfang und Verarbeitung

Der Tineco Floor One S7 Max Pro zählt definitiv zu den Premium-Wischsaugern, da er hochwertig verarbeitet ist. Tineco steht für gute Qualität zu fairen Preisen, und das trifft auch auf den S7 Max Pro zu. Während Tineco weiterhin viel Verpackungsmüll produziert, ist der Lieferumfang überzeugend.

Es gibt eine zusätzliche Wischrolle sowie einen Ersatzfilter, außerdem sind ein Reinigungswerkzeug und eine Reinigungslösung enthalten.

Für den ersten Einsatz muss man nicht einmal die Basisstation aufbauen, da der Wischsauger vorgeladen ist. Dennoch empfehle ich, die Station direkt zu positionieren, damit man den Sauger nach der Nutzung dort abstellen und die Selbstreinigung starten kann.

So gut reinigt der Tineco Floor One S7 Max Pro

Der S7 Max Pro ist mit zwei Extras ausgestattet, die seinen Premium-Anspruch unterstreichen. Einerseits gibt es eine Gummilippe an der Front, andererseits sorgt ein Hochdruck-Wasserstrahl für eine besonders effektive Reinigung.

Die Gummilippe fährt bei Rückwärtsbewegungen automatisch herunter, sodass Schmutz und Flüssigkeiten noch besser aufgenommen werden. Zudem verbessert sie die randnahe Reinigung. Allerdings beträgt der Abstand der Wischwalze zur rechten Seite 1,2 Zentimeter, was im Vergleich zu anderen Modellen etwas viel ist. Links sind es hingegen nur etwa 0,5 Zentimeter.

Reinigt der Wasserstrahl wirklich besser? Die Antwort lautet: Ja. Der Wasserstrahl wird mit Druck auf den Boden gesprüht, sodass Verschmutzungen gelöst und effizienter aufgenommen werden. Im Härtetest mit eingetrocknetem Ketchup reichten in meinem Test vier Überfahrten aus, um alles zu entfernen – und das ohne erhitztes Wasser.

Wenn der S7 Max Pro solche Tests besteht, sind alltägliche Verschmutzungen kein Problem. Im Test zeigte sich, dass der Wischsauger sowohl Flüssigkeiten als auch Mischungen aus Haferflocken, Körnern und Milch zuverlässig entfernt. In der Regel genügt eine einzige Überfahrt.

Auch für Haushalte mit Haustieren oder langen Haaren ist das Gerät geeignet, da Haare zuverlässig zerkleinert und im Schmutzwassertank gesammelt werden. Verwicklungen an der Wischrolle treten somit nicht auf.

Handhabung mit motorisierten Rädern besonders komfortabel

Es ist eine gute Entscheidung, den Frischwassertank unten an der Wischwalze zu platzieren, da so mehr Gewicht auf den Boden wirkt. Allerdings muss man sich zum Nachfüllen bücken. Mit 850 Millilitern ist der Tank großzügig dimensioniert, jedoch fehlt ein separates Fach für die Reinigungslösung.

Dank der motorisierten Räder spielt das Gewicht von 5,8 Kilogramm kaum eine Rolle. Der Wischsauger lässt sich leicht manövrieren und angenehm führen.

Diese Features bietet der Tineco Floor One S7 Max Pro

Der iLoop-Sensor zeigt den Verschmutzungsgrad des Bodens über Farben an – Blau steht für sauber, Rot für schmutzig. Im Automatikmodus passt das Gerät die Leistung entsprechend an.

Über das Display am Handgriff lassen sich verschiedene Modi auswählen. Zusätzlich gibt es einen reinen Saugmodus, der sich beispielsweise für größere Wasserflecken eignet. Für Teppiche ist das Gerät jedoch nicht ausgelegt.

Eine App-Anbindung fehlt, was in diesem Fall aber nicht stört, da sie für einen Wischsauger kaum notwendig ist.

Praktisch ist die integrierte Beleuchtung, die dunkle Bereiche sichtbar macht. Besonders beim Reinigen unter Möbeln zeigt sich dieser Vorteil. Zudem wechselt das Licht die Farbe, wenn der Wasserstrahl aktiviert wird.

Die Akkulaufzeit überzeugt ebenfalls: Im Max-Modus hält das Gerät rund 25 Minuten durch. Laut Hersteller sind bis zu 60 Minuten möglich, allerdings nur im sparsamen Quiet-Modus.

Selbstreinigung in der Station überzeugt

Nach der Reinigung startet der S7 Max Pro die Selbstreinigung in der Station. Dabei kommt heißes Wasser zum Einsatz, wodurch auch hartnäckige Rückstände entfernt werden. Anschließend sorgt eine Heißlufttrocknung dafür, dass die Wischrolle schnell trocknet und keine Gerüche entstehen.

Nach etwa fünf Minuten ist die Rolle sauber und trocken.

Mein Fazit zum Tineco Floor One S7 Max Pro

Tineco zeigt mit dem Floor One S7 Max Pro erneut, dass das Unternehmen im Bereich Wischsauger ganz vorne mitspielen will. Die Verarbeitung ist hochwertig, der Lieferumfang umfangreich und die Zusatzfunktionen bieten echten Mehrwert.

Während die Gummilippe ein nettes Extra ist, überzeugt vor allem der Wasserstrahl, da Verschmutzungen nachweislich besser gelöst werden.

Die Handhabung ist dank motorisierter Räder sehr komfortabel, und auch die Beleuchtung sowie die flache Bauweise überzeugen im Alltag.

Für aktuell 399 Euro erhält man mit dem Tineco Floor One S7 Max Pro einen leistungsstarken Premium-Wischsauger, der zu diesem Preis eine klare Empfehlung ist.