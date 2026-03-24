iRacing startet auf Apple Vision Pro: Neue Maßstäbe für Sim-Racing-Immersion

Ab dieser Woche unterstützt die Rennsimulation iRacing Apples Headset Vision Pro und will damit neue Maßstäbe für Immersion und Realitätsnähe im Sim-Racing setzen. Ermöglicht wird dies durch das kommende visionOS 26.4-Update, das unter anderem die „Foveated Streaming“-Technologie einführen wird. Diese Funktion optimiert die Darstellung der schärfsten Inhalte direkt im Blickfeld des Nutzers bzw. der Nutzerin und nutzt zunächst Nvidias CloudXR-Technologie, um das Erlebnis zu ermöglichen.

Laut Tony Gardner, Präsident von iRacing, bietet die Integration mit Apple Vision Pro „ein Maß an Immersion und Realitätsnähe, wie es im Sim-Racing noch nie zuvor gesehen wurde“. Die Technologie verschmilzt virtuelle und physische Elemente: Dank Apples ARKit werden reale Objekte wie die Hände des Fahrers oder physisches Rennzubehör nahtlos in die Simulation eingebunden. So erscheint das Lenkrad im Spiel exakt an der Position des echten Lenkrads, während die Hände der spielenden Person sichtbar bleiben. Auf diese Weise soll die Verbindung zwischen Spieler und Simulation vertieft werden.

„Um dieses Erlebnis zu ermöglichen, verfügt die iRacing-Software über eine tiefgreifende technische Integration von CloudXR. Physikberechnungen und hochauflösendes Grafik-Rendering werden auf einem PC durchgeführt, der mit einer NVIDIA RTX-GPU ausgestattet ist, während die Frames kodiert und drahtlos über WLAN an iRacing Connect auf visionOS übertragen werden.“

Das berichtet das Team von iRacing in einem Blogbeitrag vom vergangenen Freitag. Die oben beschriebenen Merkmale sollen eine flüssige und detailreiche Darstellung ermöglichen, ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen. Neben iRacing soll auch der Flugsimulator X-Plane von der neuen Kompatibilität mit der Vision Pro profitieren.

iRacing: „Die weltweit führende Motorsport-Simulation“

Nvidia und Apple betonen, dass die Neuerungen in visionOS 26.4 nicht nur für Gaming relevant sind. Die Updates umfassen auch Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Design und Gesundheitswesen. Die offizielle Version des Updates wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch veröffentlicht, nachdem Apple bereits am vergangenen Mittwoch den ersten Release Candidate bereitgestellt hat.

iRacing ist laut Angaben des Entwicklerstudios „die weltweit führende Motorsport-Simulation“ und bietet Hunderte der besten Autos und Rennstrecken der Welt aus allen wichtigen Rennsportdisziplinen, weltweite Online-Multiplayer-Meisterschaften sowie eine realistische Physik. iRacing arbeitet zudem mit lizenzierten Fahrzeugpartnern wie der FIA, NASCAR, INDYCAR, IMSA, BMW, Porsche, Ferrari und dem Mercedes-AMG Petronas F1 Team sowie vielen anderen zusammen, um ein originalgetreues Rennerlebnis zu schaffen. Weitere Infos zu iRacing gibt es auf der offiziellen Website zur Simulation.