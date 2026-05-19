iPhone Ultra: Scharnier-Probleme könnten den Marktstart verzögern

Seit Monaten kursieren Gerüchte rund um Apples erstes faltbares iPhone, das derzeit meist unter dem Namen „iPhone Ultra“ gehandelt wird. Nun liefern neue Informationen aus China einen spannenden Zwischenstand zur Entwicklung des Geräts. Laut mehreren Beiträgen des bekannten Weibo-Leakers Instant Digital befindet sich das Foldable inzwischen in der Testproduktion. Und genau dort zeigen sich sowohl große Fortschritte als auch ernsthafte Schwierigkeiten.

Besonders bemerkenswert: Apple soll einen der größten Schwachpunkte heutiger Foldables nahezu gelöst haben. Gemeint ist die sichtbare Falte im Display, die viele Nutzer und Nutzerinnen bei Geräten anderer Hersteller weiterhin kritisieren. Den neuen Leaks zufolge habe Apple mittlerweile ein Panel entwickelt, das optisch praktisch faltenfrei wirkt. Zudem soll die Stabilität des Bildschirms auch langfristig überzeugen, was intern als wichtiger Meilenstein angesehen wird.

Gerade dieser Punkt dürfte für Apple entscheidend sein. Schließlich verfolgt das Unternehmen traditionell den Ansatz, neue Produktkategorien erst dann auf den Markt zu bringen, wenn Technik und Nutzererlebnis ausgereift genug erscheinen. Während Konkurrenten wie Samsung oder Huawei bereits mehrere Generationen faltbarer Smartphones veröffentlicht haben, hielt sich Apple bislang zurück.

Scharnier bereitet Apple weiterhin Probleme

Trotz des Durchbruchs beim Display läuft allerdings längst nicht alles nach Plan. Laut den aktuellen Informationen soll vor allem das Scharnier weiterhin Schwierigkeiten bereiten. Demnach erfüllt der Mechanismus bei intensiver Nutzung noch nicht Apples interne Qualitätsstandards. Insbesondere häufiges Öffnen und Schließen über längere Zeiträume hinweg führe zu Zuverlässigkeitsproblemen.

Das ist deshalb kritisch, weil das Scharnier als Herzstück eines Foldables gilt. Während das Display zwar die Aufmerksamkeit auf sich zieht, entscheidet letztlich die Haltbarkeit des Klappmechanismus darüber, wie alltagstauglich ein solches Gerät wirklich ist. Genau hier scheint Apple aktuell noch nach einer Lösung zu suchen.

Den Leaks zufolge sorgt dieses Problem momentan sogar für Verzögerungen im Produktionsprozess. Die Fertigung komme dadurch langsamer voran als ursprünglich geplant. Dennoch bedeutet das nicht automatisch eine Verschiebung des Marktstarts.

Vorstellung weiterhin im September möglich

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten geht der Leaker weiterhin davon aus, dass Apple das iPhone Ultra wie geplant im September vorstellen könnte. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Konzern zeitnah eine zuverlässige Lösung für das Scharnier findet.

Sollte das gelingen, hätte Apple laut den Informationen noch ausreichend Zeit, die Massenproduktion rechtzeitig vor dem üblichen Herbst-Launch hochzufahren. Damit würde das Unternehmen erstmals offiziell in den Markt für faltbare Smartphones einsteigen.

Titelbild: fpt/YouTube.