Das sind die Finalisten der Apple Design Awards 2026

Im Rahmen der WWDC verleiht Apple auch die Apple Design Awards, wobei jetzt alle Finalisten bekannt sind. Apple wählt dabei jedes Jahr die besten Apps und Spiele aus und gibt die Gewinner und Gewinnerin auf der WWDC bekannt.
Die Apple Design Awards zeichnen Apps aus, die sich durch Innovation, Einfallsreichtum und technische Leistungen im Bereich App- und Spieldesign auszeichnen. In jeder Kategorie hat Apple jeweils drei Apps und Spiele nominiert, wobei die Gewinner auf der WWDC ausgezeichnet werden.