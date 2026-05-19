Das sind die Finalisten der Apple Design Awards 2026

Im Rahmen der WWDC verleiht Apple auch die Apple Design Awards, wobei jetzt alle Finalisten bekannt sind. Apple wählt dabei jedes Jahr die besten Apps und Spiele aus und gibt die Gewinner und Gewinnerin auf der WWDC bekannt.

Die Apple Design Awards zeichnen Apps aus, die sich durch Innovation, Einfallsreichtum und technische Leistungen im Bereich App- und Spieldesign auszeichnen. In jeder Kategorie hat Apple jeweils drei Apps und Spiele nominiert, wobei die Gewinner auf der WWDC ausgezeichnet werden.

Finalisten der Apple Design Awards 2026

Delight and Fun – Apps

Delight and Fun – Spiele

Inclusivity – Apps

Inclusivity – Spiele

Innovation – Apps

Innovation – Spiele

Interaction – Apps

Interaction – Spiele

Social Impact – Apps

Social Impact – Spiele

Visuals and Graphics – Apps

Visuals and Graphics – Spiele