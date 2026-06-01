10 Prozent Bonus auf Apple Geschenkkarten bei Penny

Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, an denen man iTunes-Geschenkkarten problemlos mit einem Rabatt in Höhe von 20 oder 25 Prozent kaufen konnte? Manchmal gab es sogar 33 Prozent Rabatt. Aber die Zeiten sind leider lange vorbei. Mittlerweile gibt es bei der Apple Geschenkkarte nur noch einen Bonus in Höhe von 10 Prozent. Aber auch das ist besser als nichts.

In dieser Woche könnt ihr bei Penny zuschlagen. Dort gibt es auf die Apple Geschenkkarte im Wert von 25, 50 und 100 Euro immerhin 10 Prozent Bonus in Form eines Einkaufsgutscheins.

Einfach so an der Kasse sparen könnt ihr allerdings nicht. Ihr müsst die Penny-App herunterladen und euch dort registrieren. Im Anschluss müsst ihr noch den Coupon für die Apple-Aktion aktivieren und vor der Bezahlung den Code aus eurer Penny-App an der Kasse scannen. Nach dem Kauf kann es einige Zeit dauern, bis der Bonus in eurer App gutgeschrieben wird. Ihr könnt ihn danach für einen weiteren Einkauf bei Penny verwenden.

Ich muss sagen, dass mir diese ganze App-Geschichte und vor allem das manuelle Aktivieren von irgendwelchen Coupons im Supermarkt schon etwas auf die Nerven geht. Leider führt daran in der heutigen Zeit wohl kein Weg mehr vorbei, wenn man etwas sparen möchte.