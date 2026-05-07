Baseus Ladegerät mit einziehbarem Kabel jetzt zum halben Preis

Ich habe mich ja ein wenig in Ladelösungen mit einem integrierten Kabel verliebt. Insbesondere meine Anker Laptop Powerbank möchte ich nicht mehr missen. Aber auch für die Steckdose gibt es mittlerweile einige Lösungen – und eine ganz besonders günstige kommt derzeit von Baseus.

Der bekannte Zubehör-Hersteller bietet sein USB-C-Ladegerät mit 67 Watt und einem integrierten USB-C-Kabel derzeit zum halben Preis an. Statt 39,99 Euro bezahlt ihr für das Gadget nur 19,99 Euro. Mit einer Prime-Mitgliedschaft ist zudem der Versand zu euch nach Hause kostenlos.

Kabel kann bis zu 80 Zentimeter ausgezogen werden

Das Baseus Enercore USB-C-Ladegerät ist inklusive Stecker nur 10,5 × 5,6 × 3,6 Zentimeter groß. Das integrierte Kabel kann in verschiedenen Stufen auf bis zu 80 Zentimeter aufgeladen werden. So könnt ihr eure Geräte unterwegs an jeder Steckdose laden und müsst nicht immer ein Ladekabel mitnehmen.

Es ist aber noch mehr möglich. Das Ladegerät von Baseus verfügt über zwei weitere USB-C-Anschlüsse, so dass ihr bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen könnt. Allerdings reduziert sich dann die maximale Leistung pro Anschluss, denn maximal sind ja 67 Watt möglich. Leider liefert Baseus keine genauen Angaben darüber, wie sich die 67 Watt auf zwei oder drei Geräte verteilen.

In Sachen Langlebigkeit müsst ihr euch hoffentlich keine großen Gedanken machen. Baseus verspricht, dass der Mechanismus des integrierten Kabels über 30.000 Zugtests bestanden hat. Damit dürfte ihr das Kabel einige Jahre ein- und ausziehen können, ohne dass etwas passiert.