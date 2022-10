Prime Day: HomeKit-Produkte von Eve System günstiger kaufen

Die Produkte von Eve Systems sind nicht ohne Grund sehr beliebt: Die HomeKit-Geräte des deutschen Herstellers funktionieren sehr zuverlässig und sind gut verarbeitet. Im Angebot sind sie dagegen relativ selten – am heutigen Prime Day könnt ihr aber vielleicht das eine oder andere Schnäppchen machen.

Generell muss man sagen, dass die Preise in den vergangenen Wochen noch einmal ordentlich angezogen haben. Das beste Beispiel ist wohl das smarte Heizkörper-Thermostat Eve Thermo, das in den vergangenen Jahren oftmals zum Angebotspreis von rund 50 Euro oder sogar knapp darunter verkauft wurde. Seit Beginn der Heizperiode kratzt der Straßenpreis knapp an der unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 80 Euro.zon,

Als Prime-Mitglied bekommt ihr heute das Eve Thermo zusammen mit einem knapp 30 Euro teuren Eve Door & Window Fenster-Kontakt-Sensor für gut 97 Euro. Damit spart ihr im Preisvergleich immerhin 10 Euro. Hier findet ihr alle Angebote von Eve Systems am Prime Day im Überblick:

Angebot Eve Door & Window - Smarter Kontaktsensor für Türen/Fenster (Dt. Markenqualität), Bluetooth,... Erkennt, ob Türen oder Fenster offen oder geschlossen sind.

Informiert per Mitteilung, sobald sich der Status ändert und aktiviert automatisch andere HomeKit-fähige Geräte – dank HomePod mini, HomePod oder...

Eve Energy 4er-Pack, Smarte schaltbare Steckdose, TÜV-zertifiziert, Verbrauchsmessung, Zeitpläne,... Leuchten und Geräte per App oder Siri ein- und ausschalten, oder Zeitpläne anlegen, die die Geräte unabhängig vom iPhone und Heimnetz automatisch...

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Steuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini, HomePod, Apple TV).

Angebot Eve Energy Strip - Smarte Dreifach-Steckdosenleiste, misst Stromverbrauch, schaltet Geräte (Siri,... Mehrfachsteckdose: Drei 90-Grad-Steckdosen unabhängig voneinander steuern – per App auf iPhone, iPad oder Apple Watch, Siri-Sprachsteuerung oder...

Integrierte Zeitpläne: Angeschlossene Geräte auf den individuellen Tagesrhythmus abstimmen und während Urlaubsreisen Anwesenheit simulieren

Eve Weather - Smarte Wetterstation (digitales Thermometer & Hygrometer mit Wettertrend-Anzeige),... Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck im Zeitverlauf verfolgen und den Wettertrend im Blick behalten – auf dem iPhone oder direkt am...

Elegantes Design mit eloxiertem Aluminium und IPX4-Wasserbeständigkeit, kabellos mit austauschbarer Batterie.

Angebot Eve Energy - Smarte Steckdose, misst Stromverbrauch, schaltet Geräte EIN/aus, Siri-Sprachsteuerung,... Schalten Sie Lichter und Elektrogeräte über die App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder die eingebaute Taste ein und aus

Richten Sie mühelos Programme ein, um Geräte automatisch ein- oder auszuschalten — unabhängig von Ihrem iPhone und Heimnetzwerk

Angebot Eve Room - Raumluft-Qualitätssensor zum Kontrollieren von Luftqualität (VOC), Temperatur &... Der Schlüssel zu gesundem Wohnen: Eve Room misst Schadstoffkonzentration (VOC), Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Ihnen zu Hause.

Erkennen Sie schädliche VOC-Konzentrationen durch Alltagsgegenstände wie Möbel, Elektrogeräte, Spielzeug und beobachten Sie, wie die Luftqualität...

Eve Smart Heizen Set (Eve Thermo + Eve Door & Window) Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen – unabhängig von iPhone und Internet

Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen

Eve Door & Window 3er-Set - Smarter Kontaktsensor für Türen/Fenster, Mitteilungen (offen/zu),... Erkennt, ob Türen oder Fenster offen oder geschlossen sind.

Informiert per Mitteilung, sobald sich der Status ändert und aktiviert automatisch andere HomeKit-fähige Geräte – dank HomePod mini, HomePod oder...

Angebot Eve Light Switch - Smarter Lichtschalte Bestehende Leuchten in ein intelligentes Beleuchtungssystem verwandeln und per App, Siri oder am Schalter selbst ein- und ausschalten. Zeitpläne auf...

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Steuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini, HomePod, Apple TV).