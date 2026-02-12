Wie lange angekündigt, hat Apple jetzt den Support für die alte HomeKit-Architektur endgültig eingestellt. Wer die Home-App nicht rechtzeitig aktualisiert hat, muss nun handeln, um weiterhin Home-Geräte steuern zu können.

Neue Home-Architektur wird jetzt verpflichtend

Bereits im Jahr 2022 stellte Apple eine neue Home-Architektur vor, die für mehr Stabilität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sorgt. Gleichzeitig kündigte Apple an, dass die alte Struktur nur noch übergangsweise unterstützt wird. Dieser Übergang ist nun abgeschlossen, weshalb ältere Versionen der Home-App nicht mehr funktionieren.

Ohne Update drohen massive Einschränkungen

Wer das Update bis zum Stichtag am 10. Februar nicht durchgeführt hat, sieht nun eine klare Warnmeldung in der App. Apple weist darauf hin, dass eine veraltete Version von Apple Home genutzt wird, die nicht mehr unterstützt wird. Gleichzeitig fordert Apple dazu auf, die App sofort zu aktualisieren, damit Smart-Home-Geräte weiterhin gesteuert werden können.

Zusätzlich macht Apple deutlich, dass auch alle Mitglieder eines Haushalts ihre Geräte aktualisieren müssen, da ansonsten weiterhin Einschränkungen auftreten können.

Apple warnt ausdrücklich davor, das Update zu ignorieren, weil es sonst zu Problemen mit Zubehör, Automationen und Szenen kommen kann. In einigen Fällen verlieren Nutzer und Nutzerinnen sogar komplett den Zugriff auf ihr Smart Home innerhalb der App, was besonders ärgerlich ist.

Update bringt Funktionalität sofort zurück

Die gute Nachricht: Die Home-App lässt sich problemlos aktualisieren, sodass die volle Funktionalität nach dem Update sofort wiederhergestellt wird. Apple stellt dafür eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung bereit, die direkt in der App umgesetzt werden kann.

Diese Systemversionen sind Pflicht

Für die neue Apple-Home-Architektur setzt Apple aktuelle Betriebssysteme voraus, weshalb mindestens iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 und watchOS 9.2 installiert sein müssen. Ältere Systeme werden nicht mehr unterstützt, was Apple bewusst in Kauf nimmt, um die Plattform langfristig zu stabilisieren.