DJI Romo P: Futuristischer Saugroboter zum neuen Bestpreis

Bei Saug- und Wischrobotern hat man die Qual der Wahl. Einfache Modelle mit vernünftiger Leistung starten bei rund 500 Euro, für Top-Modelle kann man durchaus das Doppelte oder Dreifache bezahlen. Die Marktführer sind derzeit Roborock, Dreame und Mova. Ein ganz anderer Hersteller hat uns im vergangenen Jahr besonders beeindruckt: DJI.

Der Drohnen-Hersteller hat seine ersten Saug- und Wischroboter überhaupt auf den Markt gebracht und es dabei vor allem mit dem Top-Modell DJI Romo P auf die Spitze getrieben. Vor allem in zwei Kategorien: Preis und Design. Jetzt gibt es aber zumindest eine gute Nachricht: Der Preis ist erstmals auf 1.195 Euro (Amazon-Link) gefallen.

Damit spielt der DJI Romo P immer noch in der Champions League. Der Listenpreis liegt bei kranken 1.899 Euro, im Handel hat der Saug- und Wischroboter zuletzt zwischen 1.499 und 1.699 Euro gekostet.

DJI Romo P punktet mit Design und Hinderniserkennung

Ein definitives Alleinstellungsmerkmal ist das Design. Während andere Saug- und Wischroboter mit weißen oder grauen Kästen als Basisstation kommen, überzeugt der DJI Romo P mit einem transparenten Gehäuse. So könnt ihr die Innereien und die Technik der Basisstation erkennen und sogar sehen, wie sich der Staubbeutel aufbläht, wenn er gefüllt wird. Auch die Oberseite des Roboters selbst ist mit einer transparenten Abdeckung versehen.

Ebenfalls beeindruckend ist die Hinderniserkennung. In unserem Test hat der DJI Romo P souverän durch den Parcours navigiert und dabei sogar kleine Objekte problemlos erkannt. Hier profitiert DJI sicherlich von seiner Kamera- und KI-Technik, die bereits seit mehreren Jahren in den erfolgreichen Drohnen zum Einsatz kommt.

Bei der Reinigung selbst setzt der DJI Romo P ganz klassisch auf Wischpads und fährt damit gute Ergebnisse ein. Die maximale Saugleistung beträgt 25.000 Pascal und es sind alle wichtigen Features wie etwa ausfahrbare Wischpads oder eine Anti-Verhedder-Rollenbürste mit dabei.

Aber selbst im Angebot und mit 37 Prozent Rabatt zählt der DJI Romo P immer noch zu den teuersten Robotern überhaupt. 1.195 Euro sind kein Schnäppchen, dafür bekommt ihr allerdings auch ein besonderes Produkt.