Die neue Siri-Erfahrung könnte sich weiter verzögern

Es ist eine wohl nie enden wollende Geschichte. Schon seit einigen Jahren arbeitet Apple an einer neuen, verbesserten und persönlicheren Siri. Der Start des neuen Sprachassistenten war eigentlich für iOS 26.4 noch im Frühjahr geplant, nun scheint es aber erneute Verzögerungen zu geben.

Das zumindest wollen Bloomberg und Apple-Guru Mark Gurman erfahren haben. Während der internen Testphase sei man auf Probleme gestoßen und das Feature wird nicht wie geplant ausgerollt. Es wird also nicht in iOS 26.4 integriert, sondern stattdessen über die folgenden Updates verteilt eingeführt.

Die neuen Siri-Features sollen nun zu Teilen mit iOS 26.5 im Mai und mit iOS 27 im September erscheinen.

Erstmals vorgestellt wurde die mit Apple Intelligence ausgestattete Version von Siri auf der WWDC im Juni 2024. Damals hat Apple kein konkretes Datum für die Einführung genannt, inoffiziell gingen wir alle vom Frühjahr 2025 aus. Als diese Zeit dann verstrichen war, kündigte Apple eine Verzögerung um rund ein Jahr an.

Nun durften wir gespannt sein, wie es in den kommenden Monaten weitergeht. Und ohnehin müssen wir ja erst einmal abwarten, ob Apple überhaupt alle Features direkt in deutscher Sprache verfügbar macht.