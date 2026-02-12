Jerry Bruckheimer: Produzent bestätigt zweiten F1 Film

Aktuell laufen in der Formel 1 die letzten Vorbereitungen auf den Saisonstart in Australien im kommenden Monat. Und auch bei Apple tut sich etwas, denn wie der Produzent Jerry Bruckheimer jetzt offiziell bestätigt hat, arbeitet man an einer Fortsetzung des F1 Films.

„Wir arbeiten gerade an einer Fortsetzung“, wird Jerry Bruckheimer, der auch schon den ersten Teil produziert hat, von der BBC zitiert. Im Bericht rund um die Academy Awards in Los Angeles schreibt die BBC zudem: „Der Produzent wollte keinen Zeitplan für das Projekt nennen und auch keine Details zur Besetzung bestätigen, zum Beispiel, ob Pitt wieder mitspielen würde. Aber Bruckheimer meinte, dass er ’natürlich‘ bei den Casting-Entscheidungen dabei sein würde.“

F1 ist Apples bisher erfolgreichster Film

Dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird, das ist wenig überraschend. Immerhin ist „F1 The Movie“ der mit Abstand erfolgreichste Kinofilm von Apple. Aber nicht nur das, es ist auch der überhaupt erfolgreichste Sportfilm in der Kinogeschichte. Außerdem hat sich Apple in den USA die Übertragungsrechte der Formel 1 ab der diesjährigen Saison gesichert und überträgt alle Rennen auf Apple TV.

Mittlerweile ist der Formel 1 Film von Apple mit einem Abonnement auf Apple TV verfügbar. Solltet ihr euch ein wenig für Motorsport interessieren und vielleicht schon mal ein Rennen der Formel 1 im Fernsehen verfolgt haben, dann schaut euch den Film auf jeden Fall mal an. Natürlich wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so sehr auf den Realismus geachtet, insgesamt ist der Film rund um das aufstrebende Team Apex GP aber eine ziemlich runde Sache. Und wie man am Ende sieht, ist die Geschichte von Apex GP vielleicht noch nicht ganz zu Ende erzählt. Wir dürfen also sehr gespannt sein, was Apple sich für den zweiten Teil von F1 einfallen lässt.