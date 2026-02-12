Apple veröffentlicht iOS 26.3: Das sind alle Neuerungen

Apple hat soeben iOS 26.3 für iPhones sowie iPadOS 26.3 für kompatible iPads veröffentlicht. Es handelt sich um ein eher kleines Update, allerdings gibt es neue Funktionen, die wir im Folgenden genauer aufschlüsseln möchten.

Einfacher Umstieg auf Android-Smartphones

Wenn man den Apple-Kosmos verlassen möchte, ist der Transfer der Daten auf ein Android-Smartphone jetzt deutlich einfacher. Während zuvor eine zusätzliche App notwendig war, regelt das iPhone-System die notwendigen Schritte ab iOS 26.3 selbst.

„Einstellungen“ → „iPhone übertragen/zurücksetzen“ → „Auf Android übertragen“.

Während Fotos, Nachrichten, Notizen, Apps, Passwörter und Rufnummern übernommen werden, können gesperrte Notizen und verbundene Bluetooth-Geräte nicht übertragen werden.

Wetter-Wallpaper neu sortiert

Ab iOS 26.3 gibt es einen eigenen Bereich für Wetter-Hintergrundbilder mit drei voreingestellten Optionen zur Auswahl. Um den Sperrbildschirm zu ändern, muss man lange auf das Display drücken, um in den Bearbeiten-Modus zu gelangen.

iOS 26.3 könnte weitere Änderungen für EU-Nutzer bringen

Und dann gab es zumindest in der Beta von iOS 26.3 noch zwei Funktionen, die speziell für die EU vorgesehen waren. Die Einstellung „Notification Forwarding” macht es möglich, eingehende Benachrichtigungen auf einem iPhone an ein Wearable-Gerät von einem anderen Hersteller weiterzuleiten. Außerdem gab es eine Proximity Pairing Funktion für Drittanbieter-Geräte, um Kopfhörer noch einfacher koppeln zu können. Ob diese beiden Features nun final verfügbar sind, müssen wir zunächst noch verifizieren.

Auch diese Updates hat Apple veröffentlicht

Neben iOS 26.3 für das iPhone und iPadOS 26.3 für das iPad hat Apple gestern einige weitere Software-Updates veröffentlicht. Hier ein kleiner Überblick für euch: macOS Tahoe 26.3 für den Mac, watchOS 26.3 für Apple Watch, tvOS 26.3 für Apple TV und visionOS 26.3 für Vision Pro. Außerdem wurden einige ältere Systeme aktualisiert: iOS 18.7.5, iPadOS 18.7.5, macOS Sequoia 15.7.4 sowie macOS Sonoma 14.8.4 stehen ebenfalls zum Download bereit.