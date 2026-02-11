Cadence: Ein neues musikalisches Premium-Puzzle aus dem App Store

Logik trifft auf Melodie

FabianKommentar schreiben zu Cadence: Ein neues musikalisches Premium-Puzzle aus dem App Store
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Während früher beinahe Woche für Woche tolle Puzzle-Spiele im App Store erschienen, sind diese mittlerweile rar gesät. Eine positive Überraschung ist Cadence (App Store-Link), ein rhythmusbasiertes Abenteuer für iPhone und iPad.

Der Download des Spiels ist kostenlos und die erste Welt kann ohne Bezahlung angespielt werden. Das umfasst auch ein kleines Tutorial in deutscher Sprache. Wenn ihr danach weiter machen möchtet, gibt die Vollversion mit allen Welten und mehr als 60 Leveln für 5,99 Euro.


„Cadence ist für Leute gedacht, die viel zu tun haben – und kann in 2 bis 4 Stunden durchgespielt werden“, heißt es vom Entwickler. „Gelegenheitsspieler sollten ohne Probleme durch alle fünf Zonen kommen, aber für begeisterte Puzzle-Fans gibt es auch jede Menge knifflige Rätsel.“

So wird das Puzzle-Spiel Cadence gespielt

Falls ihr von Musik keine Ahnung habt, ist das kein Problem. Cadence ist kein Rhythmusspiel, sondern eher ein meditativer Musikbaukasten, der Neugier und kreatives Denken belohnt. Cadence lässt sich theoretisch sogar ohne Ton spielen, dann würde aber ein Teil des Spiels fehlen.

In jedem Level gilt es, den kleinen Charakter Ren aufzuwecken – indem musikalische Blöcke per Fingerwisch miteinander verdrahtet werden. Gelingt das, entsteht eine harmonische Melodie, die ganz automatisch aus der Lösung des Puzzles generiert wird.

Wer die Spielregeln einmal verinnerlicht hat, kann im Sandbox-Editor eigene Musik-Loops basteln. Übrigens: Alle Level der Kampagne wurden genau mit diesem Editor erstellt.

Cadence
Cadence
Download QR-Code
Cadence
Entwickler: Peter Cardwell-Gardner
Preis: Kostenlos+

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr neue Spiele aus dem App Store

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de