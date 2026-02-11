Cadence: Ein neues musikalisches Premium-Puzzle aus dem App Store

Während früher beinahe Woche für Woche tolle Puzzle-Spiele im App Store erschienen, sind diese mittlerweile rar gesät. Eine positive Überraschung ist Cadence (App Store-Link), ein rhythmusbasiertes Abenteuer für iPhone und iPad.

Der Download des Spiels ist kostenlos und die erste Welt kann ohne Bezahlung angespielt werden. Das umfasst auch ein kleines Tutorial in deutscher Sprache. Wenn ihr danach weiter machen möchtet, gibt die Vollversion mit allen Welten und mehr als 60 Leveln für 5,99 Euro.

„Cadence ist für Leute gedacht, die viel zu tun haben – und kann in 2 bis 4 Stunden durchgespielt werden“, heißt es vom Entwickler. „Gelegenheitsspieler sollten ohne Probleme durch alle fünf Zonen kommen, aber für begeisterte Puzzle-Fans gibt es auch jede Menge knifflige Rätsel.“

So wird das Puzzle-Spiel Cadence gespielt

Falls ihr von Musik keine Ahnung habt, ist das kein Problem. Cadence ist kein Rhythmusspiel, sondern eher ein meditativer Musikbaukasten, der Neugier und kreatives Denken belohnt. Cadence lässt sich theoretisch sogar ohne Ton spielen, dann würde aber ein Teil des Spiels fehlen.

In jedem Level gilt es, den kleinen Charakter Ren aufzuwecken – indem musikalische Blöcke per Fingerwisch miteinander verdrahtet werden. Gelingt das, entsteht eine harmonische Melodie, die ganz automatisch aus der Lösung des Puzzles generiert wird.

Wer die Spielregeln einmal verinnerlicht hat, kann im Sandbox-Editor eigene Musik-Loops basteln. Übrigens: Alle Level der Kampagne wurden genau mit diesem Editor erstellt.