Apple baut seine Marktmacht weiter aus, denn aktuellen Zahlen zufolge ist inzwischen nahezu jedes vierte aktive Smartphone weltweit ein iPhone. Neue Daten von Counterpoint Research zeigen, dass Apple im Jahr 2025 erstmals die Spitze der globalen aktiven Smartphones erreicht hat, während viele Konkurrenten mit stagnierendem Wachstum kämpfen.

Entscheidend ist dabei, dass es sich nicht um Verkaufszahlen handelt, sondern um Geräte, die tatsächlich täglich genutzt werden. Dadurch wird deutlich, wie stark sich Nutzer und Nutzerinnen langfristig für iOS entscheiden und warum Apple aktuell besonders stabil dasteht.

Apple übernimmt die Führung

Apple liegt inzwischen an der Spitze der weltweit aktiven Smartphones, denn rund 25 Prozent aller genutzten Geräte sind iPhones. Damit überholt Apple erstmals alle Wettbewerber und setzt sich klar vom Feld ab, wobei die Kombination aus Hardware, Software und Services eine zentrale Rolle spielt.

Counterpoint betont zudem, dass Apple 2025 mehr neue aktive Smartphones hinzugewonnen hat als die nächsten sieben Hersteller zusammen. Das ist bemerkenswert, weil der Gesamtmarkt kaum noch wächst und Innovationen oft nur schrittweise erfolgen.

Samsung bleibt dran

Samsung belegt weiterhin Platz zwei, wobei etwa jedes fünfte aktive Smartphone weltweit von den Koreanern stammt. Zusammen kommen Apple und Samsung damit auf rund 44 Prozent der global aktiven Smartphones, was ihre Sonderstellung im Markt deutlich unterstreicht.

Auffällig ist jedoch, dass nur diese beiden Hersteller weltweit jeweils mehr als eine Milliarde aktive Geräte vorweisen können. Dadurch vergrößert sich der Abstand zum restlichen Markt spürbar, während kleinere Anbieter um Aufmerksamkeit kämpfen.

Die zweite Reihe wächst anders

Hinter Apple und Samsung folgt eine zweite Gruppe mit Marken wie Xiaomi, OPPO und Vivo, die ihren Smartphone-Anteil vor allem über Mittelklasse- und obere Mittelklasse-Geräte aufgebaut haben. Gleichzeitig wächst die Transsion-Group stark, weil sie gezielt günstige Smartphones für preissensible Märkte in Afrika, dem Nahen Osten und Südostasien anbietet.

HONOR hat inzwischen ebenfalls die Marke von 200 Millionen aktiven Geräten überschritten, während Motorola und realme diesem Meilenstein näherkommen. Dennoch bleibt der Abstand zur Spitze groß.

Apples Vorsprung ist nicht aufzuhalten

Apple profitiert von Loyalität, Langlebigkeit und Software-Stärke, weshalb inzwischen jedes vierte Smartphone weltweit ein iPhone ist. Während der Markt insgesamt langsamer wächst, gelingt es Apple dennoch, seinen Vorsprung auszubauen, sodass die Dominanz im Premium-Segment weiter zunimmt.