Ugreen FineTrack Mini: Aufladbarer Apple-Tracker im Doppelpack günstiger

Die neuen AirTags sind da, das dürfte sich ja mittlerweile herumgesprochen haben. Und auch wenn die AirTags der ersten Generation mittlerweile deutlich günstiger verkauft werden, geht es eben noch günstiger. Zumindest wenn ihr auf den UWB-Chip verzichten könnt. Neben dem Preis punkten Produkte wie die Ugreen FineTrack Mini aber mit einigen spannenden Extras.

Die Ugreen FineTrack Mini kostet normalerweise 29,99 Euro – im Doppelpack wohlgemerkt. Zudem kommen sie inklusive Schlüsselanhänger und ein Ladegerät gibt es obendrauf auch noch. Wenn ihr den Gutschein auf der Produktseite aktiviert, sinkt der Preis sogar auf 19,99 Euro (Amazon-Link).

Ugreen FineTrack Mini verzichten auf eine Knopfzelle

Im Gegensatz zu den AirTags ist in den Ugreen FineTrack Mini keine Knopfzelle zu finden, die nach rund einem Jahr ausgetauscht werden muss. Stattdessen ist ein kleiner Akku verbaut, der für eine ebenso lange Laufzeit sorgen soll. Aufladen könnt ihr die Ugreen FineTrack Mini mit dem mitgelieferten Ladekabel, das über eine passende Schale zum Ablegen der Tracker verfügt. Alternativ könnt ihr das kleine Gadget auch auf einer Qi-Ladefläche ablegen. Eine rote LED zeigt dabei den aktiven Ladevorgang an.

Abgesehen davon funktionieren die Ugreen FineTrack Mini ganz gewöhnlich. Ihr könnt sie als Objekt in der „Wo ist?“-App von Apple hinzufügen und im Fall der Fälle auf das sehr gute Apple-Netzwerk zum Aufspüren der Tracker zurückgreifen. Sobald ihr euch in Bluetooth-Reichweite befindet, könnt ihr einen 80 bis 100 Dezibel lauten Alarm aktivieren. Eine Pfeil-Suche wie bei den AirTags gibt es dagegen nicht, dieses Feature behält Apple für sich.

Wenn die Nahdistanzortung für euch nicht ausschlaggebend ist, könnt ihr mit den Ugreen FineTrack Mini im Doppelpack ein wenig Geld sparen und müsst euch zudem nicht mehr mit dem Wechsel der Batterie beschäftigen.