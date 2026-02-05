Im Abverkauf: AirTags der ersten Generation für 20 Euro pro Stück



In der vergangenen Woche hat Apple die neuen AirTags der zweiten Generation auf den Markt gebracht. Die größten Neuerungen sind ein etwas lauterer Lautsprecher und eine gesteigerte Reichweite. Aktuell ist der Preis für ein neues 4er-Pack mit 119 Euro aber noch recht hoch. Günstiger wird es beim Vorgänger.

Die Apple AirTags der ersten Generation bekommt ihr derzeit für nur 79,99 Euro (Amazon-Link) – unkompliziert und schnell direkt bei Amazon. Das entspricht einem Stückpreis von nur 20 Euro.

Apple AirTag (1. Generation) 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick:... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der „Wo ist?“ App

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Falls ihr mit vier AirTags auf einen Schlag nichts anfangen könnt, dann bekommt ihr einen einzelnen AirTag ebenfalls günstiger. Mit 24,99 Euro (Amazon-Link) liegt der Preis hier etwas höher, dafür könnt ihr auch von kostenloser Prime-Lieferung profitieren. Für die neue Generation zahlt ihr rund 10 Euro mehr.

Apple AirTag (1. Generation) - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der „Wo ist?“ App

Am Design und der Funktionsweise der AirTags hat sich mit der neuen Generation nichts geändert. Und auch die alte Generation ist weiterhin gut für verschiedene Tracking-Aufgaben geeignet, sei es im Koffer und Rucksack oder mit dem passenden Zubehör am Schlüsselbund. Spannend wird es bei den Vorgängern natürlich vor allem beim Preis, denn 20 Euro pro Stück sind schon eine Ansage. Im Vergleich zu günstigen Drittanbieter-Trackern bekommt man beim originalen AirTag ja noch die UWB-Ortung mit dazu, was im Alltag schon einen Unterschied machen kann.

Unser Video zu den AirTags 2 ist bereits online

Ein paar generelle Worte zu den Apple AirTags und den Änderungen der zweiten Generation verlieren wir auch auf YouTube. Dort haben wir schon ein Video zu den neuen Apple-Trackern veröffentlicht, das ihr euch gerne noch mal ansehen dürft. Schreibt danach auch gerne in die Kommentare, wofür ihr eure AirTags im Alltag nutzt und ob sie euch möglicherweise schon mal richtig aus der Patsche geholfen haben. Wir sind gespannt auf eure Geschichten!