NFL Game Pass: Wieder für 99 Cent zu haben

Montag ist es soweit: Das Warten hat ein Ende und es ist Super-Bowl-Zeit. Der Sport-Streaming-Anbieter Dazn nutzt die Gelegenheit, um den NFL Game Pass für günstige 99 Cent anzubieten. Damit könnt ihr den Super Bowl im Original schauen, also mit englischen Kommentaren und der Original-Werbung. Im Preis ist der Zugriff auf die gesamte Offseason außerdem inklusive.

Entscheidet ihr euch für den NFL Game Pass für die vergünstigten 99 Cent, könnt ihr den Super Bowl in Full HD schauen und erhaltet Zugriff auf alle NFL-Inhalte bis zum 31. Juli 2026. Danach läuft der Zugang einfach aus, das heißt ein Abo schließt ihr mit dem Kauf nicht ab.

In der 99-Cent-Version ist außerdem neben der Originalaudiospur auch eine Audiospur mit deutschem Kommentar enthalten, falls ihr doch lieber mit deutscher Begleitung schauen möchtet. Die Halftime-Show, die dieses Jahr wieder von Apple gesponsert wird, ist ebenfalls Teil des Game Pass.

Ihr könnt außerdem auf bis zu zwei Geräten streamen und es steht eine Download-Funktion zur Verfügung, mit der ihr Inhalte auch ohne Internetverbindung schauen könnt.

Wer besseren Sound und bessere Bildqualität beim Super-Bowl-Streamen haben möchte, muss sich allerdings für die teurere Version des NFL Game Pass entscheiden. Dieser kostete 4,99 Euro und liefert HDR-Bildqualität und Dolby-5.1-Surround-Sound.

Der teurere Pass läuft ebenfalls bis zum 31. Juli 2026 und ist ebenfalls kein Abo. Auch in diesem Pass könnt ihr auf das Originalaudio zugreifen oder aber die deutsche Audiospur nutzen. Ihr könnt auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig streamen. Mit dem NFL Game Pass könnt ihr alle NFL-Inhalte auf dem iPhone oder iPad und auch auf dem Apple TV schauen.

Ohne NFL Game Pass seht ihr den Super Bowl bei RTL

Wer den NFL Game Pass nicht lösen möchte, kann den Super Bowl auch im Free TV auf RTL schauen. Hier habt ihr dann allerdings nur Zugriff auf die deutschen Kommentare und seht nur deutsche Werbeeinblendungen.