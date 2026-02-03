Apple Music: Bad Bunny-Special vor dem Super Bowl LX angekündigt

Der Super Bowl LX, das wohl größte Sport-Event in den USA, steht in den Startlöchern. In diesem Jahr treffen am Sonntag, den 8. Februar 2026 die New England Patriots auf die Seattle Seahawks im Levi’s Stadium in Santa Clara aufeinander. Wie immer wird es auch eine prestigeträchtige Unterhaltungsshow in der Halbzeit des American Football-Matches geben, das in diesem Jahr vom Sänger Bad Bunny aus Puerto Rico getragen wird.

Apple Music hat im Zuge dessen ein Spotlight auf den Künstler geworfen und feiert Bad Bunnys „Weg zur Halftime Show“ mit einem Special im Musikstreaming-Dienst. Der Star hat erst kürzlich einen ersten Trailer veröffentlicht, der in Puerto Rico gedreht worden ist und auf die mit Spannung erwartete Apple Music Super Bowl LX Halftime Show einstimmt.

Bereits vor dem Spiel können Nutzer und Nutzerinnen von Apple Music einige Bad Bunny Essentials entdecken. So gibt es die Playlists Dance Bunny, Trap Bunny, Sad Bunny, Party Bunny und Bunny & Friends mit Songs für jede Stimmung, die die vielen Facetten von Bad Bunny zeigen, ebenso die The DNA of DtMF Playlist mit von dem Künstler handverlesenen puertoricanischen Stilen und Sounds. Auch ein exklusiver, karriereübergreifender 2026 Super Bowl LX Megamix von Bad Bunnys größtem Produzenten Tainy lässt sich streamen, ebenso wie neue Playlists von NFL‑Spielern entdecken.

Darüber hinaus können Fans mit Apple Music Sing ihre Lieblingssongs von Bad Bunny mitsingen, dank anpassbarer Lautstärke des Gesangs, synchronisierter Liedtexte und Übersetzungen und Aussprache, die Zeile für Zeile angezeigt werden. Alle Inhalte gibt es unter Bad Bunnys „Der Weg zur Halftime Show“ auf Apple Music.

Die Pressekonferenz zur Super Bowl LX Halftime Show

Am Donnerstag, 5. Februar, um 10 a.m. PT (19.00 Uhr CET) werden sich darüber hinaus die Apple Music Radio-Moderatoren Zane Lowe und Ebro Darden mit Bad Bunny im Rahmen der Pressekonferenz zur Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Moscone Center in San Francisco für ein offizielles Interview zusammensetzen. Interessierte können das Interview live oder auf Abruf verfolgen: Auf Apple Music, bei YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X, oder im NFL Network.

Im Vorfeld des Interviews können Fans außerdem ab 9 a.m. PT (18.00 Uhr CET) die Pre-Show auf Apple Music Radio live aus dem neuen Apple Music Studio in Los Angeles mit den Apple Music Radio-Hosts Evelyn Sicairos und Eddie Francis einschalten. In der Livesendung werden die größten Momente von Apple Music im vergangenen Jahr herausgestellt und besondere Gäste bei einem Rückblick auf legendäre Halbzeitauftritte des Super Bowls zu Wort kommen. Apple Music Radio sendet zudem ab Donnerstag, dem 5. Februar 2026 das gesamte Wochenende „Live from L.A.“ mit Live-Sendungen zum Super Bowl.

Der Super Bowl LX findet in Deutschland in der Nacht von Sonntag, den 8. Februar 2026, zum Montag, den 9. Februar 2026 statt. Der Kickoff ist für 0.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Im deutschsprachigen Raum gibt es drei Möglichkeiten, den Super Bowl 2026 live zu sehen. Der NFL Game Pass, der Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender RTL übertragen den Super Bowl jeweils live.