iOS 26.6 zeigt künftig Warnung bei zu vielen blockierten Kontakten an

Mit iOS 26.6 arbeitet Apple an einer kleinen, aber durchaus praktischen Änderung rund um blockierte Kontakte. In der aktuellen Beta-Version wurden neue Hinweise entdeckt, die Nutzer und Nutzerinnen informieren sollen, sobald das Limit für gesperrte Telefonnummern erreicht wurde.

Der neue Warnhinweis trägt den Titel „Blocked Contacts Limit Reached“. Darin erklärt das System, dass keine weiteren Nummern blockiert werden können, solange nicht mindestens ein bestehender Eintrag aus der Sperrliste entfernt wird. Konkret heißt es sinngemäß, dass zuerst blockierte Kontakte gelöscht werden müssen, bevor zusätzliche Anrufer gesperrt werden können.

Unklarheit rund um das tatsächliche Limit

Offiziell hat Apple bislang nie dokumentiert, wie viele Kontakte sich maximal blockieren lassen. Dennoch berichten Nutzer in sozialen Netzwerken und in den Apple-Supportforen schon länger von Einschränkungen. Einige Anwender sollen nach rund 20.000 blockierten Nummern keine weiteren Einträge mehr hinzufügen können. Andere wiederum sprechen bereits bei etwa 8.000 Kontakten von Problemen. Vereinzelt tauchten sogar Meldungen auf, wonach die Grenze deutlich früher erreicht wurde.

Für die meisten iPhone-Nutzer dürfte das kaum relevant sein, denn nur wenige Menschen blockieren tausende Telefonnummern. Wer allerdings regelmäßig Spam-Anrufe aussortiert, könnte mit der Zeit tatsächlich an eine Grenze stoßen. Genau an dieser Stelle dürfte iOS 26.6 künftig transparenter werden und klar kommunizieren, warum neue Sperren plötzlich nicht mehr funktionieren.

Die Verwaltung der blockierten Kontakte bleibt dabei weiterhin etwas umständlich. Entfernen lassen sich Einträge über„Einstellungen“ → „Apps“ → „Telefon“ → „Blockierte Kontakte“. Eine Funktion zum gleichzeitigen Löschen mehrerer Nummern gibt es bislang allerdings nicht. Stattdessen müssen Nutzer einzelne Kontakte per Wischgeste oder über die Bearbeiten-Funktion manuell entsperren.