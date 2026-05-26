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Ferrari Luce: Erstes Elektroauto mit Design-Handschrift von Jony Ive

Ehemaliger Apple-Designer involviert

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Ferrari Luce

Ferrari hat mit dem neuen Ferrari Luce erstmals ein vollelektrisches Serienmodell vorgestellt. Besonders spannend: Das Fahrzeug entstand unter Mitwirkung von Jony Ive und Designer Marc Newson, die gemeinsam im Kreativstudio LoveFrom arbeiten.

Minimalistisches Design trifft auf Ferrari-DNA

Ferrari Luce von hinten

Ferrari setzt beim Luce auf eine besonders klare Formensprache. Die Karosserie wirkt glatt und nahezu nahtlos, während aerodynamische Elemente an Front und Heck optisch zu schweben scheinen. Gleichzeitig erinnert die Silhouette mit ihrer schalenartigen Struktur an moderne Konzeptfahrzeuge.


Ferrari Luce Innenraum

Auch im Innenraum verfolgt Ferrari einen ungewöhnlichen Ansatz. Einerseits dominieren digitale Displays, andererseits bleiben klassische Bedienelemente wie Kippschalter, Drehregler und mechanische Tasten erhalten. Dadurch soll eine Mischung aus Hightech und traditionellem Fahrgefühl entstehen.

Ferrari Luce Interior

Das Dreispeichenlenkrad besteht zudem vollständig aus recyceltem Aluminium. Darüber hinaus lässt sich das Fahrzeug per App steuern, etwa für Klimaanlage, Ladefunktionen oder Fahrzeugstatus.

Ferrari Luce App

Über 1.000 PS und Preis jenseits der Luxusklasse

Ferrari Luce Cockpit

Der viertürige Stromer bietet Platz für fünf Personen und wird von vier Elektromotoren angetrieben. Zusammen liefern sie bis zu 1.035 PS. Kombiniert wird das System mit einer 122-kWh-Batterie. Ferrari verspricht dadurch einen Sprint von 0 auf 100 km/h in lediglich 2,5 Sekunden.

Ferrari Luce Interior

Preislich bewegt sich der Luce allerdings klar im absoluten Luxussegment. In Europa startet das Modell bei 550.000 Euro. Die Produktion soll Ende 2026 anlaufen, während der Marktstart für das zweite Quartal 2027 geplant ist.

Ferrari Luce Knopf

Ferrari Luce Knopf

Bemerkenswert ist außerdem die Verbindung zu Apple. Schließlich galt Jony Ive jahrelang als prägende Designfigur des Konzerns. Apple selbst hatte über ein Jahrzehnt an einem eigenen Elektroauto gearbeitet, stellte das Projekt jedoch im vergangenen Jahr endgültig ein.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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