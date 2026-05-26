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Online-Status bei WhatsApp: Neue Kontaktansicht in Planung

Erste Beta-Version zeigt Neuerungen

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WhatsApp Icon auf dem iPhone

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die den Online-Status von Kontakten deutlich übersichtlicher darstellen soll. Hinweise darauf wurden in der aktuellen Beta-Version für das iPhone entdeckt.

Bislang ist es bei WhatsApp eher umständlich herauszufinden, wer gerade online ist. Nutzer und Nutzerinnen müssen einzelne Chats öffnen und anschließend im oberen Bereich der Unterhaltung prüfen, ob ein Kontakt aktiv ist oder zuletzt online war. Genau das könnte sich bald ändern.


Neue Kontaktzentrale mit Online-Status

WhatsApp Online Status
So sieht die neue Übersicht aus.

Laut Informationen von WABetaInfo entwickelt WhatsApp derzeit eine zentrale Kontaktansicht, die aktive Nutzer und Nutzerinnen gesammelt anzeigt. In dieser neuen Übersicht sollen zunächst favorisierte Kontakte erscheinen. Darunter listet die App anschließend Personen auf, die aktuell online sind, gefolgt von Kontakten, die erst vor Kurzem aktiv waren.

Die neue Ansicht soll direkt über die Einstellungen erreichbar sein. Gleichzeitig bleibt WhatsApp den bisherigen Datenschutzregeln treu. Wer den Online-Status anderer sehen möchte, muss weiterhin den eigenen Aktivitätsstatus freigeben. Nutzer und Nutzerinnen, die ihre Sichtbarkeit deaktiviert haben, erhalten dementsprechend auch keinen Zugriff auf die Aktivität anderer Personen.

Starttermin weiterhin unklar

Aktuell befindet sich die Funktion noch in Entwicklung und steht selbst Beta-Testern offiziell noch nicht zur Verfügung. Zwar konnte WABetaInfo die neue Oberfläche bereits aktivieren, einen konkreten Veröffentlichungszeitraum gibt es bislang jedoch nicht.

‎WhatsApp Messenger
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Entwickler: WhatsApp Inc.
Preis: Kostenlos

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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