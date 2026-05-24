Die Highlights der Woche: Probiert das denn keiner aus?

Gestern war ich auf großer Mission für euch im Zoo unterwegs. Okay, eigentlich wollte ich den Kindern einen schönen Tag machen. Aber natürlich hatte ich auch ein bisschen Technik dabei: Den kleinen Handventilator von Xlayer. Der gewinnt vielleicht keine Schönheitspreis. Während man in stickiger Luft auf eine Vorführung wartet, ist er aber Gold wert. Und am Ende habe ich dem gerade einmal 13 Euro günstigen Gadget sogar den Vorzug gegenüber der viel teureren Konkurrenz gegeben.

Da wäre zum Beispiel der Stark ChillPill. Ein kleiner Ventilator mit zwei zusätzliche Aufsätzen, um zum Beispiel Sprühnebel zu erzeugen. Das ist schon eine ziemlich coole Sache, allerdings gibt es ein kleines Problem: Die Tasche, die Shark mit in den Karton packt, ist einfach viel zu klein. Selbst der nackte Ventilator passt gerade so hinein – von den zusätzlichen Aufsätzen ganz zu schweigen. Aber genau das ist doch das Highlight des Produkts. Probiert das denn keiner aus?

Und dann wäre da ja noch der Dyson HushJet Mini Cool. Optisch ziemlich cool. Aber wenn man ihn einschaltet, kommt das böse erwachen. Selbst auf der kleinsten Stufe ist der Ventilator händisch gemessene 75 Dezibel laut. Das ist so laut wie ein Staubsauger. Auf höchste Stufe konnte ich sogar 90 Dezibel messen. Da hat mir sogar die Apple Watch eine Lautstärke-Warnung geschickt. Natürlich, der kleine Dyson pustet ordentlich. Aber die Lautstärke geht einfach gar nicht. Auch hier die Frage: Probiert das denn keiner aus?

Nächste Woche gibt es noch mal ein kleines Video zum Thema, mein aktueller Favorit kostet aber gerade einmal 13 Euro.

Xlayer Ventilator klappbarer Handventilator mit Smartphone Halterung 1.200 mAh... Der kleine Handventilator hat eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden und ist nebenbei der perfekte Handyhalter. Voll kompatibel zu den meisten Smartphones...

Der USB Ventilator verfügt über 5 einstellbare Windgeschwindigkeiten. Drücke einfach die Taste, um zwischen verschiedenen Windgeschwindigkeiten zu...

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