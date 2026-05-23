Apple könnte beim iPhone 18 Pro zum alten Clear Case zurückkehren

Mit der Einführung des iPhone 17 Pro hat Apple auch ein neues Clear Case eingeführt, das vom bisherigen Design abweicht. Statt auf eine komplett transparente Hülle zu setzen, kommt beim aktuellen Clear Case eine weiße Rückseite zum Einsatz, die für zahlreiche Diskussionen gesorgt hat. Neue Bilder (via Macrumors) von transparenten Hüllen sollen nun zeigen, dass Apple das Clear-Case-Design für das iPhone 18 Pro überdenkt. Wenn die Fotos stimmen, kehrt Apple wieder zum klassischen Layout zurück, bei dem lediglich der MagSafe-Ring weiß gestaltet ist.

Das aktuelle Clear Case ist derzeit irreführend, da es gar nicht „clear“ ist. Käuferinnen und Käufer, die ein Clear Case kaufen, erwarten auch eine Hülle, die transparent ist, sodass man die Farbe des iPhones sowie das Apple-Logo sehen kann. Da Apple beim iPhone 17 Pro das rückseitige Logo weiter unten platziert hat, damit es mittig im rechteckigen Glasbereich sitzt, hätte ein klassisches Clear Case das Design verdeckt. Genau aus diesem Grund hat sich Apple für das aktuelle Case-Design entschieden.

Dagegen stellt das gezeigte „Hufeisen-Design“ sicher, dass das Apple-Logo durch die Hülle hindurch mittig sichtbar bleibt. Da der MagSafe-Ring nicht geschlossen ist, bleibt auch das Apple-Logo erkennbar.

Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max werden voraussichtlich im Herbst zusammen mit dem ersten faltbaren „iPhone Ultra“ vorgestellt. Das iPhone 18 wird wahrscheinlich im Frühjahr 2027 folgen, zusammen mit dem iPhone 18e und dem „iPhone Air 2“.