Ring: Neue Funktionen kosten noch mal extra

Der seit etlichen Jahren zu Amazon zählende Hersteller Ring hat vor allem in den USA einen beträchtlichen Marktanteil. Damals war Ring einer der ersten Hersteller, der Türklingeln mit Video und Audio smart gemacht hat. Heute bekommt ihr die günstigste Ring Video Doorbell bereits für etwas mehr als 50 Euro. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.

Wenn ihr allerdings eine Videoaufzeichnung von erkannten Ereignissen wünscht, dann müsst ihr fortlaufend bezahlen. Ring Protect kostet für ein Gerät 3,99 Euro pro Monat. Wenn ihr mehrere Geräte in einem Smart Home mit der Aufzeichnung nutzen möchtet, sind es schon 9,99 Euro im Monat.

KI-Funktionen jetzt auch in Deutschland

Darüber hinaus bietet Ring jetzt auch in Deutschland das Ring Pro Abonnement an, das unter anderem auch KI-Funktionen bietet. Konkret geht es um diese Features:

Video Descriptions: Generiert kurze Textbeschreibungen von Bewegungsaktivitäten direkt in Benachrichtigungen. So sieht man auf einen Blick, was passiert, ohne die Ring App öffnen zu müssen. Die Modelle sind darauf trainiert, sich auf Wesentliches zu konzentrieren (z. B. „Ein Hund zerreißt Papiertücher auf dem Teppich.“) und Hintergrundrauschen herauszufiltern.

Single Event Alert: Fasst aufeinanderfolgende Bewegungsmeldungen desselben Ereignisses in einer einzigen Benachrichtigung zusammen. Das System erkennt zusammenhängende Aktionen und verhindert eine Flut verknüpfter Meldungen. Beispiel: Wenn ein Gärtner den Rasen mäht, erhält man nur eine Benachrichtigung statt dutzender.

Diese „Pro Intelligence“ Funktionen können auch separat gebucht werden. Dafür betragen die Kosten 4 Euro pro Monat pro Kamera. Für 3 Euro pro Monat und Kamera kann eine 24-stündige Daueraufnahme aktiviert werden.

Ring führt neue Verschlüsselungstechnik ein

Neben den neuen Kamera-Funktionen bietet Ring mit „TAKE“ nun noch mehr Sicherheit. TAKE fügt nun einzigartige, rotierende Verschlüsselungsschlüssel hinzu. Für intelligente Funktionen erhält Ring über eine hochsichere Cloud-Enklave (einen abgesicherten, isolierten Bereich in der Cloud) kurzzeitig Zugriff auf den Schlüssel.

Unmittelbar nach der Verarbeitung vernichtet und löscht Ring diesen Schlüssel dauerhaft. Ab diesem Moment halten nur noch die Kontoinhaber und autorisierte gemeinsame Nutzer die Schlüssel auf ihren eigenen Geräten.