Zens: Zwei neue faltbare Wireless-Ladegeräte mit Qi2.2 vorgestellt

Größere Displays, Foldables und immer mehr unterschiedliche Smartphone-Formate stellen auch Ladegeräte vor neue Herausforderungen. Zens will darauf mit zwei neuen Modellen reagieren: dem Duo Charger Pro 2 und dem Fold Charger Pro 3. Beide setzen auf bis zu 25 Watt kabelloses Laden mit Qi2.2 und lassen sich zusammenklappen. Damit sollen sie nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern auch unterwegs möglichst flexibel einsetzbar sein.

Der Duo Charger Pro 2 kostet 79,99 Euro und bietet gleich zwei magnetische Ladeflächen mit jeweils bis zu 25 Watt Leistung. Die Ladefläche lässt sich aufklappen, so dass das Smartphone sowohl im Hoch- als auch im Querformat positioniert werden kann. Praktisch: Das Display bleibt dabei sichtbar, etwa um Benachrichtigungen abzulesen oder Videos zu schauen.

Zens richtet den Duo Charger Pro 2 ausdrücklich nicht nur an klassische iPhones. Das Ladegerät soll mit iPhones und Android-Smartphones funktionieren und auch größere beziehungsweise faltbare Modelle aufnehmen können. Die Konstruktion soll damit unterschiedliche Geräteformate abdecken, ohne dass die Nutzer und Nutzerinnen gleich ein neues Ladegerät benötigen.

65-Watt-Netzteil ist inklusive

Für die Stromversorgung setzt Zens auf USB-C. Zum Lieferumfang des Duo Charger Pro 2 gehört ein 65-Watt-USB-C-PD-Netzteil, so dass die passende Stromquelle bereits mitgeliefert wird. Das faltbare Design macht das Ladegerät zudem kompakter, wenn es gerade nicht gebraucht wird oder mit auf Reisen soll.

Mit dem Fold Charger Pro 3 hat Zens außerdem ein Modell speziell für das Apple-Ökosystem im Programm. Das 3-in-1-Ladegerät kostet 129,99 Euro und kann iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig aufladen. Die magnetische Ladefläche für das iPhone ist Qi2.2-zertifiziert und liefert bis zu 25 Watt für das iPhone 16 und neuere Modelle. Apple Watch und AirPods werden jeweils mit bis zu 5 Watt versorgt.

Auch beim Fold Charger Pro 3 steht die Mobilität im Mittelpunkt: Die Ladefläche kann für die Nutzung im Hoch- oder Querformat aufgeklappt und anschließend wieder flach zusammengelegt werden. Auch das 3-in-1-Ladegerät verfügt über einen USB-C-Anschluss und wird inklusive eines 65-Watt-PD-Netzteils ausgeliefert.

Der Duo Charger Pro 2 und der Fold Charger Pro 3 können bereits bei Zens vorbestellt werden. Beide Modelle sind in schwarzer Farbe verfügbar, verfügen über drei Jahre Garantie und werden kostenlos aus den Niederlanden versendet.