Hue Bridge Pro: Jetzt 149,99 statt ehemals 89,99 Euro

Gestern haben wir es schon kurz im News-Ticker und im Hueblog vermerkt, heute wollen wir noch einmal ausführlicher auf das Thema eingehen: Die Hue Bridge Pro wird teurer. Die Steuerzentrale für das am weitesten verbreitete smarte Lichtsystem wurde im September für 89,99 Euro vorgestellt, nun wurde die unverbindliche Preisempfehlung auf 149,99 Euro erhöht.

Das ist eine Steigerung von rund 66 Prozent in nur einem Jahr. Bereits im Frühjahr wurde der Preis von 89,99 auf 99,99 Euro angepasst. Aktuell habt ihr im Handel noch die Möglichkeit, die Hue Bridge Pro recht günstig zu bekommen. Bei Amazon liegt der Preis noch bei günstigen 72,99 Euro. Generell dürfte es in den nächsten Tagen oder Wochen im Handel deutlich nach oben gehen.

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So viel Speicher steckt in der Hue Bridge Pro

Die Preissteigerung dürfte sicherlich mit den deutlich gestiegenen Preisen für Arbeitsspeicher und Flash-Speicher zusammenhängen. In der Hue Bridge Pro stecken 1 GB DDR4 SDRAM und 8 GB eMMC Flash-Speicher. Nur um kurz die Verhältnisse aufzuklären: Die „alte“ Hue Bridge der zweiten Generation war noch mit mickrigen 16 MB Arbeitsspeicher ausgestattet.

Mittlerweile hat sich Philips Hue bei uns zur Preiserhöhung geäußert, das Statement ist aber nicht besonders vielsagend: „Unsere Preisanpassungen variieren je nach Produkt und Markt und sind auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückzuführen, darunter gestiegene Kosten für Materialien, Komponenten, Logistik und Betrieb sowie fortlaufende Investitionen in das Philips Hue Ökosystem.“

Darum lohnt sich ein Upgrade auf die Hue Bridge Pro

Solltet ihr Philips Hue im Einsatz haben, dann ist ein Upgrade auf die Hue Bridge Pro absolut empfehlenswert, bevor die Preissteigerung im Handel ankommt. Denn mit den 16 MB Arbeitsspeicher operiert die 2015 eingeführte Hue Bridge v2 am Limit. Die Hue Bridge Pro bietet mal eben 6.300 Prozent mehr RAM.

Mit der Hue Bridge Pro könnt ihr mehr als doppelt so viele Lampen mit eurem System koppeln, auch bei Zubehör, Szenen und Automationen habt ihr bedeutend mehr Luft nach oben.

Es ist aber auch klar, dass größere neue Features nur auf die Hue Bridge Pro kommen werden. Das haben wir bereits bei MotionAware (Lampen werden zu Bewegungsmeldern) und SpatialAware (räumlich angepasste Szenen) gesehen. Mit „Backup & Restore“ sowie den „Custom AI Behaviours“ wurden bereits zwei neue, sehr spannende Funktionen exklusiv für die Hue Bridge Pro angekündigt.