iPhone 18 Pro: User berichten von Knacken aus dem Lautsprecher

Bei einigen Besitzern und Besitzerinnen des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sorgt derzeit ein ungewöhnliches Problem für Frust: Aus dem Lautsprecher sind offenbar immer wieder Knack-, Klick- oder Knistegeräusche zu hören. Entsprechende Berichte tauchen unter anderem in den MacRumors-Foren und auf Reddit auf. Betroffen scheint vor allem der obere Lautsprecher zu sein, der bei Telefonaten am Ohr genutzt wird.

Das Geräusch tritt offenbar nicht immer unter denselben Bedingungen auf. Einige User berichten von einem permanenten Knistern, andere hören das Knacken beispielsweise beim Öffnen von Apps, beim Scrollen auf Webseiten oder beim Einblenden der Tastatur. Auch Benachrichtigungen und klassische Mobilfunkanrufe sollen das Problem auslösen können.

Besonders kurios: Bei manchen betroffenen Geräten lässt sich das Geräusch offenbar durch das Ein- und Ausschalten des Flugmodus reproduzieren. Auch eine schnelle Veränderung der Bildschirmhelligkeit soll teilweise ein Klicken aus dem Lautsprecher hervorrufen. Das deutet zumindest darauf hin, dass nicht zwingend die Audiowiedergabe selbst der Auslöser sein muss.

iOS 27.0.1 bringt offenbar keine Lösung

Apple hat mit iOS 27.0.1 kürzlich ein Update für die iPhone 18 Pro-Modelle veröffentlicht. Darin wurde unter anderem ein Fehler behoben, durch den sich Geräte nach einer fehlgeschlagenen Face-ID-Authentifizierung neu starten konnten. Eine Korrektur für die Lautsprechergeräusche wird in den offiziellen Änderungen allerdings nicht erwähnt. Erste Nutzerberichte legen zudem nahe, dass das Update das Knacken nicht beseitigt.

Für manche User ist die Situation besonders ärgerlich: Berichten zufolge haben einige Personen ihre Geräte bereits zurückgegeben und ein Ersatz-iPhone erhalten – nur um dort dasselbe Problem festzustellen. Die genaue Ursache ist bislang unklar. Sollte tatsächlich ein Softwarefehler dahinterstecken, könnte Apple das Problem möglicherweise mit einem kommenden iOS-Update beheben. Auf meinem iPhone 18 Pro (Polar, 256 GB) lässt sich das Problem nicht reproduzieren, auch nicht beim Ein- und Ausschalten des Flugmodus oder bei schnellem Wechsel der Displayhelligkeit.

Habt ihr derartige Lautsprecher-Probleme bei eurem iPhone 18 Pro oder iPhone 18 Pro Max festgestellt? Wenn ja, wie äußern sie sich bei euch? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare.