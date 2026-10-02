Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem besonderen Ladekabel

Es ist mal wieder Wochenende und eigentlich hatte ich ganz andere Pläne. Am Samstag wollte ich ausmisten und ein paar alte Sachen zum Wertstoffhof bringen. Der Andrang heute Nachmittag im Supermarkt hat mir aber in Erinnerung gebracht, dass der morgige Samstag arbeitgeberfreundlich gelegt wurde. Eine aktuell nicht benötigte Sache möchte ich aber trotzdem loswerden und dafür brauche ich eure Hilfe.

Vielleicht habt ihr ja Lust, eure Geräte zukünftig mit dem Charging Cable USB C-C Pro 2 der niederländischen Marke Zens aufzuladen? Das Gadget hat einen Preis von 49,99 Euro und wir suchen an diesem Wochenende einen neuen Besitzer.

Für dieses Geld bekommt ihr nicht nur ein Produkt mit einem sehr außergewöhnlichen Namen, sondern auch mit einer sehr hochwertigen Verarbeitung. Das Kabel hat insgesamt eine Länge von 140 Zentimetern. Kurz vor einem Ende des Kabels ist eine Qi-Ladefläche für Geräte wie das iPhone oder AirPods verbaut. Das Kabel selbst bietet bis zu 140 Watt Leistung, das dürfte für die allermeisten Geräte noch mehr als ausreichend sein.

Nicht im Lieferumfang enthalten ist ein USB-C-Netzteil, das ihr selbst beisteuern müsst. Wenn ihr euer MacBook oder iPad gleichzeitig mit eurem iPhone aufladen wollt, den Kabelsalat aber auf ein einziges Kabel begrenzen möchtet, dann ist das Zens Charging Cable USB C-C Pro 2 wie gemacht für euch.

Zens 15W Wireless Charging Cable Pro 2, Weiß Zens Charging Cable USB C to USB C Pro 2 versorgt Ihren USB-C-Laptop oder Ihr Tablet mit Strom und lädt gleichzeitig Ihr Smartphone oder Ihre...

Zens Charging Cable USB C to USB C Pro 2 ist Kompakt und vielseitig, ist es ideal für Reisen, das Homeoffice oder unterwegs und kann über jeden...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das Zens Charging Cable USB C-C Pro 2 gewinnen wollt, müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de schreiben und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Aus welcher Stadt stammt die beste Currywurst?

Auf den ersten Blick scheint diese Frage nicht ganz eindeutig zu beantworten zu sein. Langjährige Leserinnen und Leser dürften aber schnell auf die richtige Antwort kommen. Unter allen richtigen Einsendungen werden wir nächste Woche eine Gewinnerin oder einen Gewinner auslosen.