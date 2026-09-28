Anzeige. Wer die Nase voll hat von monatlichen Abo-Gebühren für seinen Cloud-Speicher, bekommt aktuell ein verlockendes Angebot: Der Schweizer Anbieter pCloud reduziert seine Lifetime-Pläne um bis zu 64 Prozent und legt obendrein die Verschlüsselungslösung pCloud Encryption kostenlos dazu. Statt also Monat für Monat oder Jahr für Jahr zu zahlen, überweist man einmalig einen Betrag und nutzt den Speicherplatz anschließend dauerhaft. Ein Modell, das sich gerade bei längerer Nutzung deutlich rechnet, da die Kosten eines Abos über die Jahre hinweg schnell die Einmalzahlung übersteigen.

Diese Rabatte gibt es konkret

Wer sich für 1 TB plus die kostenlose Verschlüsselung entscheidet, zahlt statt regulär 738 Euro nur noch 279 Euro – ein Nachlass von 62 Prozent. Beim 2-TB-Paket sinkt der Preis von 938 auf 379 Euro, was einer Ersparnis von 60 Prozent entspricht. Am großzügigsten fällt der Rabatt beim 10-TB-Tarif aus: Hier reduziert sich der Preis von 3.028 Euro auf 1.099 Euro, also um satte 64 Prozent. Da sämtliche Pläne als Einmalzahlung konzipiert sind, entfallen anschließend jegliche wiederkehrende Kosten.

1 TB Lifetime + pCloud Encryption: nur 279 Euro statt 738 Euro (zum Angebot)

2 TB Lifetime + pCloud Encryption: nur 379 Euro statt 938 Euro (zum Angebot)

10 TB Lifetime + pCloud Encryption: nur 1.099 Euro statt 3.028 Euro (zum Angebot)

Warum überhaupt pCloud?

Anders als viele US-amerikanische Anbieter sitzt pCloud in der Schweiz und betreibt seine Rechenzentren sowohl in Luxemburg als auch in den USA. Dadurch profitieren Nutzerinnen und Nutzer von strengen Schweizer Datenschutzgesetzen sowie der DSGVO-Konformität. Ein Punkt, der angesichts wachsender Bedenken gegenüber großen Tech-Konzernen immer wichtiger wird. Weltweit vertrauen mittlerweile über 24 Millionen Menschen ihre Dateien dem Anbieter an, der schon seit mehr als 13 Jahren am Markt aktiv ist.

Zudem punktet pCloud mit einer großen Funktionsvielfalt: Ob automatische Backups, plattformübergreifende Verfügbarkeit für macOS, Windows und Linux, intelligente mobile Apps für Android und iOS oder ein integrierter Media-Player samt Streaming-Funktion – die Plattform deckt so ziemlich alles ab, was man sich von einem modernen Cloud-Speicher wünscht. Auch praktische Extras wie pCloud Photos, das Fotos automatisch nach Datum sortiert, oder das neue Feature pCloud Docs zur gemeinsamen Dokumentenbearbeitung in Echtzeit runden das Angebot ab.

Mehr Sicherheit dank Zero-Knowledge-Verschlüsselung

Besonders hervorzuheben ist die im Rahmen der Aktion kostenlos enthaltene pCloud Encryption. Diese setzt auf das sogenannte Zero-Knowledge-Prinzip: Dateien werden bereits auf dem eigenen Gerät verschlüsselt, bevor sie überhaupt auf die Server hochgeladen werden. Das bedeutet in der Praxis, dass weder Behörden noch pCloud selbst jemals Einblick in die Inhalte erhalten, denn und allein der Nutzer, der das Passwort kennt, kann die Daten entschlüsseln. Selbst falls ein europäischer Nutzer ausnahmsweise ein Konto mit US-Serverstandort registriert und eine US-Behörde Zugriff verlangen würde, blieben die Dateien dank dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unlesbar.

Ergänzend dazu setzt pCloud auf eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung für sämtliche Dateien sowie auf TLS/SSL-Kanalschutz während der Übertragung. Die Rechenzentren selbst sind ISO-zertifiziert und mit Frühwarnsystemen gegen Feuer, Wasser, Rauch und Einbruch ausgestattet, während sämtliche Daten mehrfach gespiegelt an verschiedenen Standorten liegen, um Datenverlust bestmöglich vorzubeugen.

Frisch überarbeitete Premium-Pläne

Rechtzeitig zur Aktion hat pCloud außerdem seine Premium-Tarife überarbeitet: Alle Pläne enthalten nun automatisch das neue pDocs-Feature sowie doppelt so viel Traffic für geteilte Links wie bisher. Beim 2-TB-Tarif stehen somit künftig 4 TB Sharing-Traffic pro Monat zur Verfügung, beim 10-TB-Paket sind es sogar 20 TB monatlich.

Unterm Strich zeigt sich: Wer ohnehin regelmäßig Cloud-Speicher nutzt und langfristig denkt, fährt mit der Einmalzahlung von pCloud in aller Regel günstiger als mit einem klassischen Abo-Modell – und sichert sich durch die aktuelle Aktion gleichzeitig noch ein kostenloses Sicherheits-Upgrade obendrauf.