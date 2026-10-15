Apple HomeView war anscheinend schon 2024 fertig

Am vergangenen Dienstag hat Apple seinen ersten Smart Home Monitor vorgestellt. Apple HomeView erscheint vorerst allerdings nicht in der EU, wir in Deutschland müssen also weiter warten. Und im Prinzip warten wir nicht erst seit Dienstag, sondern augenscheinlich schon seit mehr als zwei Jahren.

Wie nun aus Dokumenten der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC hervorgeht, begann die regulatorische Zulassung für den „Apple Smart Speaker mit Display“ bereits am 14. Oktober 2024. Normalerweise erfolgen solche Tests, kurz bevor ein Gerät dann offiziell vorgestellt wird und auf den Markt kommt.

Siri AI dürfte der Grund für die Verzögerungen sein

Warum Apple HomeView nicht bereits im Oktober 2024 auf den Markt gekommen ist, dürfte schnell erklärt sein: Siri AI war noch nicht fertig. Die intelligente Version des Apple-Sprachassistenten wurde erstmals im Sommer 2024 auf der WWDC vorgestellt und war ursprünglich wohl für einen Start im Herbst 2024 vorgesehen. Im März 2025 hat Apple dann verkündet, dass Siri AI noch länger braucht. Auf der WWDC 2026 erfolgte dann die finale Ankündigung.

Aktuell ist Siri AI offiziell nur auf Englisch verfügbar. Mit dem in Kürze erscheinenden iOS 27.2 dürften dann Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch hinzu kommen. Zudem hat ein Kollege aus der Schweiz bereits gezeigt, dass Siri AI sehr wohl Deutsch kann – aktuell aber nur in schriftlicher Form.

Apple HomeView fällt mit seinem eigenen Betriebssystem zudem nicht unter die Gatekeeper-Regelungen des Digital Markets Act, ganz anders als das iPhone mit iOS. Prinzipiell sollte der Weg für einen Start in Deutschland und anderen Ländern der EU also frei sein.

Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass Apple über die verschiedenen Plattformen hinweg ein möglichst konsistentes Erlebnis bieten möchte. Und das wird wohl erst dann möglich sein, wenn eine Einigung mit der EU über den Einsatz von Siri AI auf dem iPhone erfolgt. Das aktuellste Statement von Apple zu diesem Thema ist weiterhin: „Apple arbeitet konstruktiv mit der EU zusammen, um eine Lösung zu finden.“