Das Wochenend-Gewinnspiel mit einer besonderen Limited Edition

Ich gehe ja bald wieder unter die „Gamer“: Sim-Racing-Cockpit, Lenkrad und Pedale warten schon auf ihren Einsatz, der passende Gaming-PC ist bereits bestellt. Möglicherweise nicht unbedingt euer Genre, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Stattdessen steht der Ego-Shooter Valorant im Fokus, denn genau zu diesem Spiel liefert Anker eine Limited Edition für ein praktisches Zubehör.

Und wir möchten euch dabei helfen, Ordnung auf eurem Schreibtisch zu schaffen. Im Wochenend-Gewinnspiel dürft ihr euch in dieser Woche über das brandneue Anker Nano 10-in-1 USB-C-Hub in der Valorant Limited Edition im Wert von 109,99 Euro (Amazon-Link) freuen.

„Ikonisches Agent-Artwork trifft auf präzise Gravuren und ein hochwertiges Finish“, heißt es in der Beschreibung von Anker. Doch nicht nur das Gehäuse ist mit den Charakteren des Ego-Shooters versehen, auch auf dem Smart Display geht es rund. Dort seht ihr verschiedene Avatare der Helden aus dem Spiel in Kombination mit wichtigen Informationen rund um das USB-C-Hub und euren PC. Damit das kleine Display immer perfekt im Sichtfeld ist, ist im Lieferumfang ein kleiner magnetischer Ständer enthalten, den ihr aber nicht zwingend verwenden müsst.

Aber nicht nur optisch, sondern auch funktionell hat diese kompakte Docking-Station einiges zu bieten. Sie erweitert euer Setup um zehn Anschlüsse und ermöglicht eine flüssige Bildübertragung mit bis zu 4K-Auflösung bei 144 Hertz Bildwiederholrate auf einem Bildschirm oder 4K bei 120 Hertz auf zwei Bildschirmen. Dafür unterstützt der Hub HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4.

An der Rückseite stehen neben den zwei Display-Anschlüssen ein 70 Zentimeter langes Kabel zur Verbindung mit dem PC, Mac oder Notebook sowie drei USB-A-Anschlüsse, ein Ethernet-Port sowie Stromanschluss per USB-C zur Verfügung. An der Vorderseite sind ein USB-C-A-Anschluss und ein Kartenleser für SD und microSD besonders leicht zu erreichen. Ich persönlich finde das nicht ganz perfekt und hätte mir mindestens einen, wenn nicht sogar zwei frei nutzbare USB-C-Anschlüsse auf der Rückseite gewünscht.

Das Highlight des Anker Nano 10-in-1 USB-C-Hub ist aber ohne Zweifel das Design. Solltet ihr Valorant-Fan sein, könnt ihr direkt auf Amazon für 109,99 Euro zuschlagen. Oder ihr versucht euer Glück erst einmal in unserem Wochenend-Gewinnspiel.

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So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr Lust auf das Anker Nano 10-in-1 USB-C-Hub in der Valorant Limited Edition habt, dann müsst ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Wie hoch ist die maximale Bildwiederholrate des USB-C-Hubs?

Ein kleiner Tipp: Schaut lieber noch mal auf der Produktseite vorbei. Unter allen richtigen Einsendungen werden wir nächste Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekannt geben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitmachen!