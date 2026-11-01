Highlights der Woche: Die Eigenheiten des iPhone Duo

Vor gut einer Woche hat Apple endlich das iPhone Duo auf den Markt gebracht. Während das grundlegende Feedback durchaus positiv ausfällt, gibt es aber auch Dinge, die noch nicht so rund laufen. Ich vermisse Face ID zum Beispiel schmerzlich, zudem ist mir das äußere Display einfach zu klein. Die Situation mit nicht angepassten Apps macht das Erlebnis iPhone Duo bröckelig, da viele Applikationen auf dem großen Bildschirm einfach nicht gut aussehen.

Am Beispiel Instagram möchte ich feststellen, dass es zwar eine optimierte Darstellung für das Duo gibt, diese aber nicht das Gelbe vom Ei ist. Oftmals liegen Bedienelemente über Schaltflächen, sodass man manchmal sogar gezwungen ist, die App komplett im Multitasking zu schließen.

Das iPhone Duo benötigt neue Handgriffe

Außerdem muss man das iPhone neu lernen. Während jahrelang eingeübte Handgriffe in Fleisch und Blut übergegangen sind, befinden sich Bedienelemente jetzt ganz woanders. Der Zurück-Pfeil ist jetzt am rechten Displayrand statt oben links. Und hier kommt wieder das Problem der nicht angepassten Apps zum Tragen: Diese zeigen nämlich weiterhin den Zurück-Pfeil oben links an, sodass man ständig woanders tippen muss. Eine ziemlich nervige Situation.

Und wie haltbar ist das faltbare Display eigentlich? Apple wird intern natürlich zahlreiche Tests durchgeführt haben, die uns aber verborgen bleiben. Allerdings zeigt sich in Testaufbauten, in denen das Display mehr als 100.000 Mal gefaltet wurde, dass der Bildschirm weiterhin funktioniert und intakt ist. Lediglich die Falte wird mit der Zeit sichtbarer. Das ist definitiv ein gutes Zeichen, damit das Duo auch über Jahre nutzbar bleibt.

Will ich zurück zum iPhone 18 Pro Max? Ich weiß es nicht. Wenn man nach längerer Benutzung des iPhone Duo wieder zum iPhone 18 Pro Max greift, kommt einem das Display übermäßig lang gezogen vor. Das ist schon ein bisschen verrückt.

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