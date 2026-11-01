Highlights der Woche: Die Eigenheiten des iPhone Duo

Vor gut einer Woche hat Apple endlich das iPhone Duo auf den Markt gebracht. Während das grundlegende Feedback durchaus positiv ausfällt, gibt es aber auch Dinge, die noch nicht so rund laufen. Ich vermisse Face ID zum Beispiel schmerzlich, zudem ist mir das äußere Display einfach zu klein. Die Situation mit nicht angepassten Apps macht das Erlebnis iPhone Duo bröckelig, da viele Applikationen auf dem großen Bildschirm einfach nicht gut aussehen.
Am Beispiel Instagram möchte ich feststellen, dass es zwar eine optimierte Darstellung für das Duo gibt, diese aber nicht das Gelbe vom Ei ist. Oftmals liegen Bedienelemente über Schaltflächen, sodass man manchmal sogar gezwungen ist, die App komplett im Multitasking zu schließen.
Das iPhone Duo benötigt neue Handgriffe
Außerdem muss man das iPhone neu lernen. Während jahrelang eingeübte Handgriffe in Fleisch und Blut übergegangen sind, befinden sich Bedienelemente jetzt ganz woanders. Der Zurück-Pfeil ist jetzt am rechten Displayrand statt oben links. Und hier kommt wieder das Problem der nicht angepassten Apps zum Tragen: Diese zeigen nämlich weiterhin den Zurück-Pfeil oben links an, sodass man ständig woanders tippen muss. Eine ziemlich nervige Situation.
Und wie haltbar ist das faltbare Display eigentlich? Apple wird intern natürlich zahlreiche Tests durchgeführt haben, die uns aber verborgen bleiben. Allerdings zeigt sich in Testaufbauten, in denen das Display mehr als 100.000 Mal gefaltet wurde, dass der Bildschirm weiterhin funktioniert und intakt ist. Lediglich die Falte wird mit der Zeit sichtbarer. Das ist definitiv ein gutes Zeichen, damit das Duo auch über Jahre nutzbar bleibt.
Will ich zurück zum iPhone 18 Pro Max? Ich weiß es nicht. Wenn man nach längerer Benutzung des iPhone Duo wieder zum iPhone 18 Pro Max greift, kommt einem das Display übermäßig lang gezogen vor. Das ist schon ein bisschen verrückt.
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Kommentare 7 Antworten
Auf den Punkt gebracht, ich habe das iPhone Duo nach einer Woche zurückgegeben und mir das 18 Pro Max geholt – seitdem bin ich wieder ein glücklicher iPhone Nutzer. Das iPhone Duo ist wie alle Foldables einfachen „ugly compromise“ zwischen einem schlechteren iPhone und einem schlechteren iPad. Da ich beides besitze macht das Duo Null Sinn.
Glaube mir das sind keine Kleinigkeiten, denn ich wollte das Duo unbedingt „lieb haben“. Aber zusammengefaltet ist das Teil verdammt dick, blei-schwer und extrem unhandlich (Gegenteil eines Handschmeichlers). Die Nanotextur des inneren Bildschirms ist ein toller Trick die Falte zu kaschieren, nur leider geht damit die Brillanz ziemlich verloren. Und dann noch das katastrophale Bedienungskonzept und völlig unlogischen Tastenpositionen. Wie gesagt alles ein „ugly compromise“.
Nur gut habe ich mir das 18 Pro Max bestellt. Da muss ich mich nicht umstellen und nicht über Kleinigkeiten ärgern.
Ich habe statt dem Duo ein neues iPad Mini vorbestellt. Gleicher Prozessor, leicht größeres Display. Zwei getrennte Geräte entsprechen mehr meinen typischen „use cases”, aber das kann natürlich bei jedem anders sein.
Alles richtig gemacht würde ich sagen
Das 15 Pro Max ist für mich das perfekte Smartphone. Mit der kleinsten Schrift habe ich unterwegs den Überblick über alles, was ich brauche. Einzig die Flüssigglaselemente sind mir viel zu groß, aber das ist ja auf jedem Apple Gerät jetzt so. Das Duo benötige ich unterwegs also überhaupt nicht.
Zu Hause habe ich ein iPad Air 11″, was für den mobilen Kram dort völlig reicht und dann kommt der Mac mini mit dem Maxi-Bildschirm (38″). Da brauche ich auch kein Duo.
Dadurch musste dieses Jahr keinerlei Geld von mir zu Apple fließen, was ja auch einmal sehr gut ist!
Und wenn die Änderungen bei den iPhones 19, 20, 21, 22 auch so überschaubar sind wie jetzt bei 16, 17 und 18, dann wird das mit dem Geldfluß auch so bleiben.
Ich hab beide das Duo und das 18‘er Pro Max. Ich hab das Duo jetzt seit ner Woche, aber warm geworden bin ich damit bisher nicht. Mir war gar nicht klar, wie performant und selbstverständlich Face ID ist. Bis ich jetzt wieder Touch ID nutzen muss. Ist das schlecht… dann die Größe. Ich fand den
kleinen Bildschirm erst ziemlich smart, aber die Dimension stimmt nicht. Nicht optimierte Apps kann man kaum mit 1 Hand bedienen, beim 18‘er ist das kein Problem dagegen. Das aufgeklappte Displays ist auch so ne Sache. Für Spiele und Videos wäre das meine Empfehlung. Aber: nicht optimierte Apps erinnern an den Anfang vom iPad. Wenn nicht angepasst kann man die Ansicht hochskalieren. Das Display ist groß genug um das iPad Mini zu ersetzen. Blöd ist nur, dass iOS drauf ist und nicht iPad OS.