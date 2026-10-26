Auch ich tue mich noch schwer: Jahrelang Face-ID-Scans, und nun Touch ID beim iPhone Duo. Der Umstieg ist nicht leicht. Es ist ratsam, möglichst viele Finger für Touch ID zu scannen, denn je nach Ausrichtung ist gerade ein anderer Finger deutlich einfacher aufzulegen. Doch während ich Face ID schmerzhaft vermisse, gibt es eine Art Workaround, zumindest dann, wenn man eine Apple Watch trägt.

Die Funktion „Entsperren mit der Apple Watch“ ist nicht neu, für das iPhone Duo aber besonders spannend. Sobald ihr die entsperrte Apple Watch tragt, könnt ihr das iPhone Duo entsperren, ohne einen Fingerscan durchführen zu müssen. Jetzt genügt ein einfacher Fingerwisch von unten nach oben, denn die Authentifizierung übernimmt die entsperrte Apple Watch.

Weiterhin gilt aber: Für Käufe im App Store, Apple Pay und Co. muss zwingend ein Finger gescannt werden, auch wenn das iPhone durch die Apple Watch entsperrt ist. Darüber hinaus ist das Feature nicht mit jeder Apple Watch möglich, sodass mindestens eine Apple Watch Series 9, Ultra 2 oder SE 3 und neuer benötigt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus hoch, dass viele Duo-Nutzer schon eine Watch im Einsatz haben. Folgt dieser Anleitung, um die „Mit Apple Watch entsperren“-Funktion auf dem iPhone Duo zu aktivieren.

iPhone Duo mit der Apple Watch entsperren: So geht’s

Öffne die Einstellungen auf dem iPhone Duo. Tippe auf Touch ID & Code und gib deinen Code ein. Scrolle etwas nach unten, bis du den Eintrag „Mit Geräten in der Nähe entsperren“ siehst. Aktiviere jetzt den Schalter neben deiner Apple Watch.

So funktioniert das Entsperren mit der Apple Watch

Stell sicher, dass deine Apple Watch am Handgelenk sitzt, entsperrt ist und sich in der Nähe deines iPhone Duo befindet. Weck das iPhone Duo auf, indem du es hochhebst oder auf den Bildschirm tippst. Wenn es geschlossen ist, wird es auch durch das Öffnen aktiviert. Wische vom unteren Bildschirmrand nach oben, um zum Homescreen zu gelangen.

Wer aktuell keine kompatible Apple Watch besitzt, muss weiterhin den Finger auflegen, was manchmal umständlich sein kann. Die Apple Watch SE 3 ist das günstigste Modell, das die Funktion zum Entsperren unterstützt. Außerdem soll Apple daran arbeiten, Face ID für das iPhone Duo 2 an den Start zu bringen.