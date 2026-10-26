iPhone Duo fällt im Haltbarkeitstest durch: Staub legt das Scharnier lahm

Das faltbare iPhone Duo hat seine erste echte Bewährungsprobe hinter sich – und sie ist gründlich danebengegangen. YouTuber Zack Nelson, bekannt unter dem Kanalnamen JerryRigEverything, hat Apples neues Klapp-Smartphone seinem berüchtigten Haltbarkeitstest unterzogen. Das Fazit fällt ernüchternd aus: durchgefallen.

Staub im Scharnier, Magnete am Limit

Auf dem Papier macht das Duo eigentlich eine gute Figur, schließlich trägt es die Schutzklasse IP68. In der Praxis half das allerdings wenig. Der Staub fand gleich mehrere Wege ins Innere und setzte sich im Scharnier fest. Das hatte Folgen: Die Magnete, die das Gerät im zugeklappten Zustand zusammenhalten, wurden dadurch überfordert.

Damit nicht genug. Beim anschließenden Biegetest gab das Smartphone endgültig nach. Zunächst zeichnete sich eine dauerhafte grüne Linie auf dem Innendisplay ab, kurz darauf reagierte der Bildschirm gar nicht mehr auf Eingaben. Für ein Gerät, das gerade erst vorgestellt wurde, ist das ein denkbar schlechter Start.

Beim Kratztest zeigte sich ein gemischtes Bild. Das äußere Display, das durch Ceramic Shield 2 geschützt wird, bekam erst auf Stufe 7 der Mohs-Skala sichtbare Kratzer ab. Das ist ein ordentlicher Wert. Der innere Bildschirm hingegen gab sich bereits bei Stufe 2 geschlagen, was bei faltbaren Displays allerdings kaum überrascht.

Immerhin gab es dafür ein Sonderlob: Die matte Nanostruktur-Beschichtung des Innendisplays sorgt dafür, dass Kratzer laut Nelson praktisch „wie von Zauberhand“ verschwinden. Ein cleverer Kniff, der am Ende aber nicht ausreichte, um das Gesamtergebnis zu retten.

Nelsons Urteil: Ein seltener Ausreißer

Besonders bemerkenswert ist die Einordnung des Testers selbst. Seit sieben Jahren, also seit der ersten Generation, nimmt er faltbare Smartphones unter die Lupe. Die meisten davon hätten den Test bislang überstanden, so Nelson. Das iPhone Duo gehört nicht dazu: „Das iPhone Duo hat es nicht geschafft.“

Was lernen wir daraus? Das iPhone Duo mag keinen Sand und generell heißt es, mit teurer Technik behutsam umzugehen. Solch ein Test ist zwar nett anzusehen, bildet aber die echte Alltagsnutzung nicht ab.

Das vollständige Video findet sich auf dem YouTube-Kanal von JerryRigEverything.