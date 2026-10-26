iPhone Duo fällt im Haltbarkeitstest durch: Staub legt das Scharnier lahm

Das faltbare iPhone Duo hat seine erste echte Bewährungsprobe hinter sich – und sie ist gründlich danebengegangen. YouTuber Zack Nelson, bekannt unter dem Kanalnamen JerryRigEverything, hat Apples neues Klapp-Smartphone seinem berüchtigten Haltbarkeitstest unterzogen. Das Fazit fällt ernüchternd aus: durchgefallen.
Staub im Scharnier, Magnete am Limit
Auf dem Papier macht das Duo eigentlich eine gute Figur, schließlich trägt es die Schutzklasse IP68. In der Praxis half das allerdings wenig. Der Staub fand gleich mehrere Wege ins Innere und setzte sich im Scharnier fest. Das hatte Folgen: Die Magnete, die das Gerät im zugeklappten Zustand zusammenhalten, wurden dadurch überfordert.
Damit nicht genug. Beim anschließenden Biegetest gab das Smartphone endgültig nach. Zunächst zeichnete sich eine dauerhafte grüne Linie auf dem Innendisplay ab, kurz darauf reagierte der Bildschirm gar nicht mehr auf Eingaben. Für ein Gerät, das gerade erst vorgestellt wurde, ist das ein denkbar schlechter Start.
Beim Kratztest zeigte sich ein gemischtes Bild. Das äußere Display, das durch Ceramic Shield 2 geschützt wird, bekam erst auf Stufe 7 der Mohs-Skala sichtbare Kratzer ab. Das ist ein ordentlicher Wert. Der innere Bildschirm hingegen gab sich bereits bei Stufe 2 geschlagen, was bei faltbaren Displays allerdings kaum überrascht.
Immerhin gab es dafür ein Sonderlob: Die matte Nanostruktur-Beschichtung des Innendisplays sorgt dafür, dass Kratzer laut Nelson praktisch „wie von Zauberhand“ verschwinden. Ein cleverer Kniff, der am Ende aber nicht ausreichte, um das Gesamtergebnis zu retten.
Nelsons Urteil: Ein seltener Ausreißer
Besonders bemerkenswert ist die Einordnung des Testers selbst. Seit sieben Jahren, also seit der ersten Generation, nimmt er faltbare Smartphones unter die Lupe. Die meisten davon hätten den Test bislang überstanden, so Nelson. Das iPhone Duo gehört nicht dazu: „Das iPhone Duo hat es nicht geschafft.“
Was lernen wir daraus? Das iPhone Duo mag keinen Sand und generell heißt es, mit teurer Technik behutsam umzugehen. Solch ein Test ist zwar nett anzusehen, bildet aber die echte Alltagsnutzung nicht ab.
Das vollständige Video findet sich auf dem YouTube-Kanal von JerryRigEverything.
Kommentare 8 Antworten
Bin in der Materie nicht wirklich drinnen aber wie ist dieses Ergebnis nun im Vergleich zu den anderen? Beispiel zum Fold 8 von Samsung?
Naja, wenn es heißt „die meisten haben den Test überstanden“ heißt es nichts gutes für das Duo. Okay, wer spielt damit im Sand. Aber wer hat nicht etwas Dreck und Staub in der Hosentasche?
So ist es grade in der Hosentasche ist immer mal wieder Staub und dreck dann wird das schnell zum Problem
Ja die Bedingungen mit dem das Duo getestet wurde waren auch nicht einfach.
Das Fold 8 hatte im Vergleich weniger Sand „draufgestreut“ bekommen.
Wieviel das ausmacht lässt sich nicht sagen.
Und zum Kommentar: „meisten davon hätten den Test bislang überstanden“
Hier z.Bsp. ist das aktuelle Google Pixel 10 Pro Fold beim Biegetest gebrochen und der Akku hat sich aufgebläht und geraucht…
Oder das 11 Pro Fold ist auch an den Antennenstreifen gebrochen.
Auch nicht gerade eine Glanzleistung, worüber natürlich keiner redet… (1,7 Mio. Views 2 Monate alt gegen 10 Mio. Views innerhalb 2 Tagen beim Duo)
Also was lernen wir…
Nicht im geöffneten Zustand draufsetzen und nicht im Sandkasten spielen…
Ganz genau. Und im Urlaub am Meer würde ich das Teil dann wohl auch nicht mitnehmen. Wie schnell hat man dann vielleicht am inneren Bildschirm.
Danke für die Einordnung am Ende. Die finde ich schon wichtig weil der Mann wirklich Dinge mit dem Duo anstellt, die normalerweise nicht passieren. Wenn ich bewusst dreck ins Scharnier kippe und es absichtlich darin verteile durch mehrfaches klappen, muss ich mich ja nicht wundern.
Fällt mir das Ding in den Sand würde ich es vorsichtig ausklopfen bevor ich es wieder öffne…
Aber ich mag seine Videos dennoch sehr gerade weil es extreme Situationen zeigt 👍🏻
Aber kannst du dann sicher sein, dass alle Sandkörner wieder heraus fallen? Gerade wenn der Sand etwas feucht ist, klebt er gerne in engen Zwischenräumen. Und das auf- & zuklappen passiert ja anschließend bei normaler Benutzung weiter oder willst du das Gerät danach im Alltag nicht normal weiterverwenden?
Aber das Problem haben alle Foldables.
Du willst auch in einem Fold 8 kein Sandkorn zwichen dem Innendisplay oder dem Scharnier haben…