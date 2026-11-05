Nuki Smart Module und weißes Nuki Keypad starten

Es ist ja schon fast zur Tradition geworden, dass Nuki im November neue Produkte vorstellt. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert, wobei es dann doch eine kleine Einschränkung gibt. Das Nuki Smart Module wurde bereits im März als Prototyp präsentiert, jetzt startet es offiziell durch. Zudem gibt es ab sofort eine weiße Sonderedition des Nuki Keypad 2 NFC. Wir haben alle Details für euch gesammelt.

Das erste Nuki Keypad mit einem weißen Gehäuse

Das Nuki Keypad begleitet uns nun ja schon eine ganze Weile, zuletzt ist eine verbesserte Variante mit NFC-Chip gestartet. Eines haben alle bisherigen Nuki Keypads gemeinsam: Sie haben ein schwarzes Gehäuse. Das ändert sich jetzt mit dem Nuki Keypad 2 NFC White. „Das Feedback unserer Community ist unser wichtigster Gradmesser: Das Keypad 2 NFC ist bereits in zehntausenden Haushalten im Einsatz, und der Ruf nach einer hellen Variante war von Tag eins an enorm laut“, betont Martin Pansy, Gründer von Nuki.

Das Nuki Keypad 2 NFC White ist ab sofort in limitierter Stückzahl exklusiv für Mitglieder des Nuki Club für 179 Euro bestellbar und wird in weiterer Folge regulär im Nuki Online Shop verfügbar sein.

Zudem bekommt das Nuki Keypad 2 NFC, egal ob in Weiß oder Schwarz, ein neues Feature: Eine Diebstahlerkennung. Registriert ein im Batteriefach integrierter Sensor eine Bewegung oder Demontage, reagiert das System sofort. Man erhält – sofern aktiviert – eine Benachrichtigung, zudem wird der Vorfall im Aktivitätenprotokoll erfasst. Unbefugte Personen können weder die Tür über das Keypad öffnen, das Gerät zurücksetzen oder es mit einem anderen Nuki-Gerät koppeln. Vorhandene schwarze Keypads mit NFC-Funktion benötigen für die Diebstahlerkennung eine neue Batteriefach-Kappe, die für 4,90 Euro bestellt werden kann.

Alle Details zum neuen Nuki Smart Module

Das bewährte Nuki Smart Lock wird als Nachrüst-Lösung sichtbar an der Türinnenseite montiert und ist weltweit bereits bei mehr als einer Million Menschen im Einsatz. Mit dem Smart Module vollzieht das österreichische Unternehmen nun den Schritt zur vollständigen architektonischen Integration. Es steuert elektromechanische Türschlösser wie etwa Motorschlösser oder A-Öffner direkt an und ist komplett unsichtbar – das Design der Haustür bleibt zu 100 Prozent unberührt. Ein entscheidender Mehrwert im Alltag: Durch die permanente Stromversorgung entfällt jegliches Wechseln oder Wiederaufladen von Batterien.

Das Nuki Smart Module ist dabei mit allen Funktionen und Produkten aus dem Nuki-Kosmos kompatibel. Zutrittsberechtigungen können ebenso einfach festgelegt werden, wie beim Nuki Smart Lock, und zudem ist auch eine Anbindung an das Nuki Keypad möglich. Auch eine Matter-Anbindung ist von Haus aus mit dabei.

Laut Aussage von Nuki ist das Smart Module auch mit Garagentorantrieben kompatibel, hier bedarf es aber einer genauen Prüfung der vorhandenen Installation.

Das Nuki Smart Module ist jetzt europaweit als integrierte Komplettlösung über führende Türenhersteller verfügbar – aber auch als eigenständiges Produkt bei autorisierten Nuki Pro Partnern und im Nuki Online Shop für 359 Euro.