Nuki Keypad 2: Ohne NFC-Funktion bereits für 127 Euro erhältlich

Vor wenigen Wochen hat Nuki eine überarbeitete Version des Keypads vorgestellt. Das neue Modell ist nicht mehr nur mit Tasten und einem Fingerabdrucksensor ausgestattet, sondern verfügt auch über einen NFC-Chip für Tap to Unlock mit dem iPhone oder der Apple Watch. Mit 179 Euro ist es allerdings auch noch einmal ein Stückchen teurer. Falls ihr auf NFC verzichten könnt, bekommt ihr das neue Keypad jetzt noch einmal deutlich günstiger.

Regulär kostet das Nuki Keypad 2 159 Euro. Der aktuelle Internet-Preisvergleich liegt bei 142,99 Euro. Noch günstiger wird es derzeit bei Nuki direkt mit dem passenden Gutscheincode. Wenn ihr SPRING20 an der Kasse angebt, reduziert sich der Preis auf nur noch 127,20 Euro. Die sonst anfallenden Versandkosten könnt ihr euch sparen, wenn ihr euch im Nuki-Shop mit eurem Nuki-Account anmeldet. Das dürfte für die meisten von euch keine große Herausforderung sein.

Das kann das Nuki Keypad 2

Falls ihr euch bisher noch nicht mit dem Thema Keypad beschäftigt habt, haben wir natürlich ein wenig Nachhilfe für euch. Zunächst einmal ist das Nuki Keypad 2 mit allen Nuki Smart Locks kompatibel, nicht nur mit dem Matter-kompatiblen Geräten. Ihr könnt also auch ein smartes Türschloss der ersten oder zweiten Generation verwenden.

Das Nuki Keypad 2 wird außen an oder neben eurer Haus- oder Wohnungstür angebracht und kann bis zu 20 verschiedene Fingerabdrücke und 200 verschiedene Zutrittscodes speichern. So ist eine Türöffnung auch ohne Smartphone und App möglich. Natürlich lassen sich die Zugänge direkt in der Nuki-App verwalten und zum Beispiel auf bestimmtem Zeiten oder Tage beschränken. Ebenso könnt ihr Codes und Fingerabdrücke löschen und den Zugang so widerrufen.

Ebenfalls klasse ist im Fall der Fälle die Diebstahl-Ersatzgarantie. Sollte das Nuki Keypad tatsächlich entwendet werden, genügt eine Bestätigung der Anzeige bei der Polizei, um vom Hersteller einen kostenlosen Ersatz zu erhalten.