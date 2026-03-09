Nuki Smart Door: Unsichtbare Lösung für Neubau und Renovierung

Alle Features direkt in der Tür integriert

Fabian3 Kommentare zu Nuki Smart Door: Unsichtbare Lösung für Neubau und Renovierung
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Die Nuki Smart Door mit dem Nuki Smart Button

Während die meisten von uns wohl auf den Verkaufsstart des neuen Nuki Keypad 2 mit NFC warten, stellt der Hersteller aus Österreich erst einmal sein neuestes Projekt vor. Die Nuki Smart Door integriert die bekannten Vorteile des Nuki Smart Lock direkt in die Haustür. Die neue smarte Haustür bekommt man von Partnern wie Dana, Gaulhofer, Kapo und Unilux. Aber was genau erwartet euch eigentlich?

Alle bekannten Features wie beispielsweise automatische Türöffnung bei Annäherung (Auto Unlock), digitale Schlüssel und Fernöffnung per App gibt es natürlich auch mit der Nuki Smart Door. Hinzu kommen die Vorteile des Einbaus in die Tür. Die Motoren im Inneren der Tür sind gut gedämpft und arbeiten flüsterleise. Zudem wird die Tür fest mit Strom versorgt, Akkus und Batterien sind demnach überflüssig.


So wird die Nuki-Technik in die Haustür integriert

Nuki arbeitet für die Smart Door mit mehreren Türen-Partnern zusammen, so könnt ihr für euren Neubau oder eine größere Renovierung einfach die passende Tür mit Nuki-Technik bestellen – hier gelangt ihr zu einer Übersicht der Partner. Alternativ kann jede Tischlerei eine individuelle Smart Door aus Holz anfertigen, dazu muss lediglich das passende Einbauset bestellt werden. Dieses besteht aus dem Motorschloss KFV Genius und dem Nuki Button, der sowohl Bedienelement ist, als auch die komplette Technik enthält. Alle weiteren Informationen zur Smart Door findet ihr auf der Nuki-Webseite.

Einbau des Nuki Smart Button
Der Nuki Smart Button kann vom Tischler in die Tür eingebaut werden.

Neben der Anbindung an die Nuki-App und Smart Home Systeme wie Apple Home funktioniert die Nuki Door natürlich auch mit dem Zubehör des Herstellers. In erster Linie sind hier die verschiedenen Keypads zu nennen, die es auf Wunsch auch mit Fingerabdrucksensor und bald mit NFC-Modul gibt. Dank des neuen Aliro-Standards wird damit ein Tap-to-Unlock mit dem iPhone, der Apple Watch oder Android-Geräten möglich.

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Kommentare 3 Antworten

  1. Ich persönlich warte eher mal auf einen neuen Nuki Opener, den aktuellen will ich nicht kaufen da man eine Bridge benötigt. Keypad mit oder ohne NFC juckt mich nicht die Bohne und auch diese Lösung nicht, da ich nicht will dass man von außen sofort erkennt dass es eine Smart Door ist.

    Antworten

  3. Sehe gerade das für diese Innovation auch eine Bridge benötigt wird für den vollen Funktionsumfang. 🤦‍♂️ It’s not a bug, it’s a feature.

    Antworten

