Mova H10: Kompakter 5-in-1-Handstaubsauger fürs Auto vorgestellt

Der Zubehör-Hersteller Mova hat mit dem Mova H10 einen neuen 5-in-1-Handstaubsauger vorgestellt, der besonders auf den Einsatz im Auto ausgelegt ist. Dabei kommt das Gerät nicht nur als Staubsauger, sondern bietet unter anderem auch eine Taschenlampenfunktion und kann das Warnlicht oder Sicherheitshammer verwendet werden. Zum Produktstart gibt es den Mova H10 noch bis zum 6. Mai für 59 Euro bei Mediamarkt.

Der 450 Gramm leichte Handstaubsauger verfügt über eine Saugkraft von 18.000 Pa. Damit lassen sich Staub, Krümel, Tierhaare und andere kleine Partikel unkompliziert entfernen. Ihr habt dabei dabei die Wahl zwischen zwei Saugmodi: Die niedrige Stufe ist für die schnelle Reinigung gedacht, die höhere Stufe wählt ihr, wenn ihr eine Tiefenreinigung vornehmen wollt. In beiden Modi soll das Gerät dabei besonders geräuscharm arbeiten.

Die Akkulaufzeit des Geräts beträgt 32 Minuten, wenn ihr den Energiesparmodus aktiviert. Zur Akkulaufzeit im Tiefenreinigungsmodus macht der Hersteller keine dezidierten Angaben. Der Mova H10 soll so konstruiert sein, dass er Temperaturen bis zu 75 Grad Celsius standhalten kann. Damit könnt ihr ihn also auch an heißen Tagen im Auto verwahren.

Im Lieferumfang des Mova H10 sind diverse Aufsätze und Zubehörteile enthalten. Der Handstaubsauger kommt mit einer Fugendüse mit Bürste, die sich für das Entfernen von Krümeln und mehr in Sitzritzen oder ähnliches eignet. Die drehbare Flachdüse kann Bildschirme, Armaturenbretter, Sitze und mehr reinigen. Der mitgelieferte Luftbläser-Aufsatz entfernt Staub von Windschutzscheiben und andere empfindlichen Oberflächen.

Der Mova H10 kommt zusätzlich mit Sicherheitsfunktionen

Zudem könnt ihr den Mova H10 dank einer entsprechenden Funktion auch was Warnlicht einsetzen. Die Akkulaufzeit beträgt hier bis zu 12 Stunden. Sollte ihr darüber hinaus zum Beispiel im Falle eines Fahrzeugbrandes schnell aus dem Auto gelangen müssen, lässt sich der H10 auch als Sicherheitshammer verwenden, mit dem ihr die Scheiben des Autos einschlagen könnt. Eine Taschenlampen-Funktion ist ebenfalls an Bord.

Der Mova H10 ist ab sofort bei Mediamarkt oder im Mova-Store erhältlich. Noch bis zum 6. Mai bekommt ihr 10 Euro Rabatt und zahlt 59 Euro für den 5-in-1-Sauger.