Anthropic erweitert Claude um neue Integrationen für Kreativbranche

Anthropic hat seinen KI-Assistenten Claude um eine Reihe neuer Konnektoren für Kreativprofis erweitert. Die Aktualisierung ermöglicht laut Angaben des Unternehmens im Newsroom den Zugriff auf beliebte Anwendungen wie Adobe, Blender, SketchUp und weitere Tools, die in der Kreativbranche weit verbreitet sind. Mit diesen Integrationen will Claude Nutzern und Nutzerinnen helfen, effizienter zu arbeiten und komplexere Projekte umzusetzen.

Die neuen Konnektoren umfassen unter anderem Ableton, Adobe Creative Cloud, Affinity, Autodesk Fusion, Blender, Resolume Arena und Wire, SketchUp sowie Splice. Jede dieser Integrationen bietet spezifische Funktionen, die auf die Bedürfnisse von Kreativen zugeschnitten sind. So können User von Ableton etwa Fragen zur offiziellen Dokumentation von Live und Push stellen, während Adobe-User auf über 50 Tools aus der Creative Cloud zugreifen können, darunter Photoshop, Premiere und Express.

Besonders hervorzuheben ist die Integration von Blender: Hier ermöglicht ein Konnektor die Nutzung der Python-API über natürliche Sprachbefehle. Damit können Blender-Szenen analysiert, debuggt oder benutzerdefinierte Skripte erstellt werden, um Änderungen an Objekten automatisiert durchzuführen. Auch die Blender-Dokumentation steht zur Verfügung. Bei SketchUp lassen sich Ideen für 3D-Modelle beschreiben und diese direkt in der Software weiterbearbeiten.

Repetitive Aufgaben können automatisiert werden

In der Musikproduktion bietet der Splice-Konnektor die Möglichkeit, den Katalog lizenzfreier Samples zu durchsuchen. Resolume Arena und Wire ermöglichen es bildenden Künstlern und Künstlerinnen, ihre Tools in Echtzeit per Sprachbefehl zu steuern. Affinity-User profitieren von der Automatisierung repetitiver Aufgaben und der Erstellung benutzerdefinierter Funktionen.

Anthropic betont, dass Claude durch die neuen Integrationen nicht nur das Erlernen komplexer Tools erleichtert, sondern auch bei der Entwicklung von Skripten und Plugins, der Konvertierung von Dateiformaten und der Umstrukturierung von Daten unterstützen kann. Zudem sollen sich wiederholende Produktionsaufgaben automatisiert werden, um Zeit und Ressourcen zu sparen. Die Erweiterungen zielen darauf ab, Kreativen neue Arbeitsmethoden zu eröffnen und ihnen zu ermöglichen, größere und anspruchsvollere Projekte zu realisieren.

Der KI-Assistent Claude von Anthropic kann in der Basisversion kostenlos im Web (https://claude.ai/login), mit macOS sowie auch in einer mobilen App (https://apps.apple.com/de/app/claude-by-anthropic/id6473753684) für iPhones und iPads genutzt werden. Letztere benötigt iOS 18.0 oder neuer sowie rund 187 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Wer Claude über die Basisversion hinaus verwenden will, kann Claude Pro zum Preis von 22 Euro pro Monat buchen.