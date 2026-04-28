Apples ehemaliger KI-Chef John Giannandrea übernimmt neue Rolle beim britischen KI-StartUp CuspAI

John Giannandrea, der ehemalige KI-Chef von Apple, hat nach seinem Ausscheiden aus dem Technologiekonzern bereits eine neue berufliche Perspektive gefunden: Giannandrea unterstützen nun das britische StartUp CuspAI als Berater. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuer Materialien mithilfe künstlicher Intelligenz spezialisiert hat, plant mit Giannandreas Hilfe, seine Präsenz in den USA auszubauen.

Seine Aufgabe wird es sein, das in Cambridge ansässige Materialforschungslabor bei der Rekrutierung von Fachkräften und dem Aufbau des US-Teams zu begleiten. Eine offizielle Berufsbezeichnung für seine Beraterrolle gibt es bisher nicht. Allerdings markiert dieser Schritt seinen ersten Wiedereinstieg in die KI-Branche seit seinem Abschied von Apple Anfang April 2026. Alex Konrad von Upstarts Media berichtet dazu:

„Apples langjähriger ehemaliger KI-Chef John Giannandrea wechselt zu einem wissenschaftlichen KI-StartUp, CuspAI, um beim Aufbau der US-Geschäfte zu helfen, wie Upstarts erfahren hat. Der ehemalige Chef für Bereiche wie Apple Intelligence, Robotik und Siri plant laut drei Quellen, in Teilzeit bei CuspAI zu arbeiten und die Bemühungen des in Cambridge, Großbritannien, ansässigen Materialforschungslabors zu leiten, ein Büro in der Bay Area mit hochkarätigen KI-Talenten zu eröffnen. Die Beraterrolle hat noch keinen offiziellen Titel, stellt jedoch Giannandreas ersten Schritt zurück ins Ökosystem seit seinem vielbeachteten Rücktritt bei Apple vor zwei Wochen dar.“

Geteilte Meinungen zu Giannandreas Arbeit bei Apple

Der ehemalige Apple-Manager wird jedoch nicht exklusiv für CuspAI arbeiten. Stattdessen plant er, seine Zeit auf die Beratung mehrerer KI-Start-ups aufzuteilen. Unklar ist derzeit, ob Giannandrea diese Tätigkeit nur als Übergangslösung betrachtet, bis er eine passende Vollzeitstelle findet, oder ob er längerfristig in der Beratungsbranche bleiben möchte. Vor seinem Engagement bei Apple leitete Giannandrea bei Google die Bereiche Suche und KI und galt als einer der bedeutendsten Neuzugänge für den Technologiekonzern aus Cupertino.

Seine Amtszeit bei Apple wurde in der Tech-Branche unterschiedlich bewertet: Während sein Wechsel von Google zu Apple als großer Erfolg gefeiert wurde, sahen viele seine Führung in den Bereichen KI und Siri als enttäuschend an. Unter Giannandreas Leitung geriet Apple im KI-Bereich zunehmend ins Hintertreffen und musste bei der Entwicklung neuer Siri-Funktionen und anderer KI-Technologien auf Partnerschaften, etwa mit Google, zurückgreifen.

CuspAI, das 2024 gegründet wurde und bereits über 129 Millionen US-Dollar an Investitionen verfügt, setzt auf generative KI, Deep Learning und molekulare Simulationen, um die Materialentwicklung zu beschleunigen. Mit Giannandreas bekanntem Namen und seiner Erfahrung könnte das StartUp seine Ambitionen, in den USA Fuß zu fassen, deutlich vorantreiben.

Titelbild: Screenshot/apple.com.