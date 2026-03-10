AirPods Pro 3 und AirPods 4 bei Amazon besonders günstig

Die Amazon Frühlingsangebote sind gestartet, sodass es zahlreiche Rabatte in vielen Kategorien gibt. Auch Apples beliebte AirPods sind im Angebot, sowohl die AirPods Pro 3 als auch die AirPods 4 mit und ohne ANC. Folgend findet ihr noch einmal kurz und knapp die Verkaufsargumente für das jeweilige Modell.

AirPods Pro 3: Apples beste In-Ears

Während bei mir die AirPods Pro 3 schlecht in den Ohren sitzen, hat mich vor allem die Geräuschunterdrückung beeindruckt. Die Pro 3 können Geräusche in der Umgebung noch besser ausblenden, was vor allem im Flugzeug genial ist.

Darüber hinaus bietet das Pro-Modell eine Herzfrequenzmessung beim Workout, Hörtest-, Hörgerät- und Gehörschutzfunktionen sowie eine Wiedergabe von bis zu 8 Stunden. Zusammen mit dem Ladecase sind es sogar 24 Stunden, das sich auch per MagSafe aufladen lässt.

Damit sich das Case besser über „Wo ist?“ orten lässt, hat Apple den U2-Chip der zweiten Generation verbaut.

Wenn es die neuesten und besten In-Ears von Apple sein sollen, gibt es die AirPods Pro 3 jetzt wieder zum Bestpreis von 203,99 Euro statt 249 Euro.

Angebot Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung... DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr unerwünschte Geräusche als die AirPods Pro...

BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods Pro 3. Eine neue akustische Architektur liefert...

AirPods 4 mit ANC: Ohne Silikon in den Ohren

Wer eine komplette Abschirmung nicht mag, bekommt bei den AirPods 4 keine Silikonaufsätze. Allerdings sitzen die Kopfhörer oftmals etwas lockerer, was auch ein Vorteil sein kann.

Während das ANC bei den AirPods Pro 3 nahezu unantastbar ist, ist die Geräuschunterdrückung bei den AirPods 4 nicht ganz so stark, da die physische Abschirmung fehlt. Dennoch lassen sich dumpfe Geräusche filtern, allerdings nicht so gut wie bei den Pro 3.

Darüber hinaus muss man auf die Herzfrequenzmessung, den Hörtest sowie auf Hörgerät- und Gehörschutzfunktionen verzichten.

Die Akkulaufzeit ist mit 4 Stunden nur etwa halb so lang, allerdings bietet das Ladecase weitere 20 Stunden. Obwohl sich das Case der AirPods 4 kabellos aufladen lässt, muss man auf MagSafe-Magnete verzichten, die für die perfekte Ausrichtung sorgen.

Amazon verkauft die AirPods 4 mit ANC aktuell für 149 Euro statt 199 Euro. Wer auf ANC verzichten kann, bekommt die AirPods 4 sogar für nur 109 Euro statt 149 Euro. Günstiger geht es im Moment nicht.