Ugreen MagFlow Air: Neue ultradünne Powerbank mit 5.000 mAh aufgetaucht

Die neue Ugreen MagFlow Air Magnetic Power Bank mit einer Kapazität von 5.000mAh und kabellosem Qi2-Laden mit 15 Watt ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die neue Version des kabellosen Ladezubehörs ergänzt das bestehende Angebot, nachdem man bereits im März dieses Jahres eine größere 10.000 mAh-Variante vorgestellt hat.

Die Powerbank bietet ein Qi2-zertifiziertes kabelloses Ladepad sowie einen USB-C-Anschluss. Damit ermöglicht sie zwei Lademethoden: Kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt für unterstützte iPhone-Modelle und kabelgebundenes Laden über USB-C mit einer Ausgangsleistung von bis zu 20 Watt. Der integrierte 5.000mAh-Akku lässt sich ebenfalls über den USB-C-Port aufladen.

Nur knapp neun Millimeter dick und 127 Gramm leicht

Mit Abmessungen von 104,9 x 69,7 x 8,6 Millimetern und einem Gewicht von 127 Gramm ist die Ugreen MagFlow Air besonders kompakt und leicht. Der Preis für die neue Powerbank beträgt in einer hellblauen Version 49,99 Euro und entspricht damit der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aktuell ist die graue Farbvariante für 42,99 Euro reduziert erhältlich.

Die Powerbank ist bei Amazon in Deutschland und in anderen europäischen Ländern verfügbar. Auf der Produktseite von Ugreen ist zudem eine dritte Farbvariante mit weißem Finish zu sehen. Wann diese in Europa erhältlich sein wird, hat das Unternehmen bisher nicht bekannt gegeben. Wir haben auch bereits ein Testexemplar angefordert und können hoffentlich schon bald mehr zur Neuerscheinung berichten.