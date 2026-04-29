Dyson V10 Konical: Der erste Staubsauger mit Auto-empty Dok

Wer bei der Reinigung auf Dyson setzt, kann jetzt den neuen Dyson V10 Konical bestaunen, der erstmals eine Station inklusive Selbstentleerung mitbringt. Einen kleinen Dämpfer gibt es allerdings, denn das „Auto-empty Dok“ ist erst ab Anfang Juni erhältlich, während der Sauger ab sofort zu haben ist.

Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel aus Staubsauger und Dockingstation. Während der V10 Konical selbst mit einer Saugleistung von 150 Airwatt und bis zu 60 Minuten Laufzeit arbeitet, übernimmt das Auto-empty Dok anschließend die weniger angenehmen Aufgaben. Es entleert den Staubbehälter automatisch und hygienisch – und das laut Hersteller für bis zu 60 Tage ohne manuelles Eingreifen.

Das ist nicht nur bequem, sondern auch hygienisch sinnvoll, weil der Kontakt mit Staub und Allergenen deutlich reduziert wird. Gleichzeitig fungiert die Station als Ladeeinheit und Aufbewahrungsort für Zubehör. Zum Lieferumfang gehören die konische Bürstenwalze, eine Mini-Elektrobürste, eine Fugendüse sowie eine Wandhalterung.

Neue Bodendüse mit praktischem Extra

Ein weiterer Fokus liegt auf der neuen All Floors Cones Bodendüse. Diese soll, weil sie speziell geformte Elemente integriert, lange Haare und Tierhaare direkt beim Saugen entwirren. Dadurch entfällt das lästige manuelle Entfernen von Haaren aus der Bürste.

Darüber hinaus projiziert die Düse einen grünen Lichtstrahl auf Hartböden. Dieser macht feinen, mit bloßem Auge oft unsichtbaren Staub sichtbar – ein Feature, das nicht nur praktisch, sondern auch ein wenig überraschend effektiv ist. Denn gerade auf glatten Böden wird so deutlich, wo noch nachgearbeitet werden muss.

Effiziente Filterung für saubere Luft

Nicht weniger wichtig ist die integrierte Filtertechnik. Dyson verbaut ein vollständig versiegeltes, fünfstufiges HEPA-Filtersystem, das laut Hersteller 99,99 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern einfängt. Das gilt sowohl für den Staubsauger selbst als auch für die Dockingstation.

Interessant ist zudem die Rückwärtskompatibilität des Auto-empty Dok. Nutzer und Nutzerinnen älterer Modelle wie V8 oder V8 Cyclone können die Station ebenfalls verwenden. Dadurch positioniert Dyson das System nicht nur als neues Produkt, sondern auch als Upgrade-Lösung.

Hinzu kommt ein austauschbarer Akku, der optional für eine doppelte Laufzeit sorgt.

Preise und Verfügbarkeit

Der Dyson V10 Konical ist ab sofort erhältlich und liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 Euro. Das Auto-empty Dok folgt voraussichtlich Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni 2026 und kostet einzeln 150 Euro. Im Bundle werden beide Produkte für 659 Euro angeboten. Warum der Bundle-Preis höher als der Einzelkauf ist, erklärt sich mir nicht…