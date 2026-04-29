eufy C15

Neue Budget-Roboter: eufy C15 mäht, Mova P70 Pro saugt und wischt

Ordnung im Garten und im Haus

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eufy C15 Mähroboter

Mit dem eufy E15/E18 hat Anker schon bewiesen, dass sie potente Rasenmähroboter bauen können. Doch wer einen kleinen Garten hat, muss nicht immer auf die Top-Modelle setzen. Genau dafür eignet sich der neue eufy C15, der bis zu 500 Quadratmeter Rasen bearbeitet und zum Start mit 150 Euro Rabatt zum Kauf angeboten wird.

Das kann der eufy C15

Auch der eufy C15 setzt auf die bewährte TrueVision-Technologie, die komplett ohne Begrenzungskabel, RTK-Antenne und manuelles Kartieren auskommt. Die verbauten Kameras erfassen den Garten automatisch und planen optimierte Mähpfade selbst. Obwohl 500 Quadratmeter Rasenfläche immer noch viel sind, eignet sich der neue Mäher eher für kleine Gärten.


Komplexe Gärten sind dabei kein Problem, da die 3D-Hinderniserkennung über 300 typische Objekte erkennt und intelligent umfährt. Selbst enge Passagen, Bereiche unter Bäumen oder Flächen im Schatten sind kein Problem. Natürlich erkennt der Roboter auch Kleintiere wie Igel und stoppt dann automatisch.

Eufy C15 auf dem Rasen
Der neue Eufy C15.

In der zugehörigen App können alle Parameter präzise eingestellt werden, unter anderem mehrere Zonen, No-Go-Bereiche, virtuelle Wände, Mähzeiten, Schnitthöhen und die Mährichtung. Da der C15 nur 58 Dezibel laut ist, arbeitet er angenehm leise.

Mova P70 Pro Ultra: Moderne Technik zum kleinen Preis

Mova P70 Pro Ultra mit Station
Der Mova P70 Pro Ultra ist jetzt erhältlich.

 

Ein richtig gut ausgestatteter Saug- und Wischroboter für nur 599 Euro? Das ist der neue Mova P70 Pro Ultra, der sich mit seiner Ausstattung nicht verstecken muss.

Mit dabei ist eine ausfahrbare Seitenbürste sowie ein Wischpad, um auch Ecken und Kanten effektiv zu reinigen. Beide lassen sich sogar anheben. Mit 30.000 Pascal Saugkraft lassen sich auch Teppiche ordentlich von Schmutz befreien. Die Station sammelt dabei den Dreck in einem Staubbeutel, reinigt die Wischpads mit 100 Grad heißem Wasser, gefolgt von einer heißen Trocknung. Ein zusätzlicher Tank für Reinigungslösung ist ebenfalls mit dabei.

Mova P70 Pro Ultra wischt
Der Mova P70 Pro Ultra kann saugen und wischen.

Navigiert wird ohne Kamera mit einem Laser-Turm, sodass besonders kleine Objekte vermutlich nicht erkannt werden. Die Navigation von Mova ist aber durchweg gut, damit sich der Roboter in den eigenen vier Wänden stets zurechtfindet.

Das Gesamtpaket klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Für 599 Euro gibt es einen modernen Saug- und Wischroboter, bei dem man kaum Abstriche machen muss.

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Mova P70 Pro Ultra Saug- & Wischroboter, 30.000Pa Saugkraft, 260U/min Wischmotor, 12N...
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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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