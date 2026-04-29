Beurer BiteX Go: Neuer Insektenstichheiler fürs iPhone

Erst kürzlich haben wir erneut auf den Insektenstichheiler „Heat it“ aufmerksam gemacht. Der kleine Dongle wird direkt am iPhone über USB-C angeschlossen, um per App die gewünschte Intensität und Dauer der Behandlung zu wählen. Für unterwegs ist das die perfekte Lösung, da der kleine Anhänger wirklich winzig ist. Nachdem Heat it das Segment lange Zeit nahezu allein beherrscht hat, kommt jetzt Konkurrenz ins Geschäft. Beurer hat mit dem BiteX Go ein direktes Konkurrenzprodukt vorgestellt.

Der Beurer BiteX Go ist mit 4,35 × 1,45 Zentimetern ebenfalls sehr kompakt und lässt sich problemlos am Schlüsselbund befestigen. Im Gegensatz zum Heat it verzichtet Beurer auf eine App und nutzt das Smartphone lediglich als Stromquelle. Dabei ist die Anwendung simpel: Kappe aufdrehen, Beurer BiteX Go über USB-C anschließen und loslegen. Der Insektenstichheiler bietet dabei zwei Modi mit 3 oder 6 Sekunden, sodass die Behandlung auch bei Kindern möglich ist.

Die Vorteile: Der Beurer BiteX Go verzichtet wie alle anderen Stichheiler auf chemische Stoffe und arbeitet mittels Wärme. Der Juckreiz wird sofort gestoppt, sodass eine Linderung binnen weniger Stunden eintritt.

Wenn ihr euch für den neuen BiteX Go interessiert, gibt es zum Marktstart ein Angebot, sodass der Preis von 29,99 Euro auf 24,99 Euro gefallen ist. Aktuell wird der Mini-Insektenstichheiler nur direkt über beurer.com vertrieben.

Beurer BiteX Max: Insektenstichheiler mit Akku

Des Weiteren steht auch der neue Beurer BiteX Max zum Kauf bereit, ein klassischer Insektenstichheiler, der jetzt auf einen Akku statt auf Batterien setzt. Mit einer Akkuladung lassen sich rund 500 Anwendungen durchführen, danach erfolgt das Laden mittels USB-C. Darüber hinaus kann ein zweiter, größerer Heizring zugeschaltet werden, um besonders große Stiche schnell und effektiv behandeln zu können.

Auch hier stehen zwei Programme bereit: 3 Sekunden für empfindliche Haut sowie 6 Sekunden für die Anwendung auf normaler Haut. Das BiteSpotLight sorgt dafür, dass eine präzise Nutzung auch im Dunkeln möglich ist.

Beurer verkauft den klassischen BiteX Max zum Start für nur 29,99 Euro statt 44,99 Euro. Bei Amazon ist der Stichheiler ebenfalls auf Lager, allerdings zahlt man hier aktuell den Vollpreis.