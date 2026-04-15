Apple entfernt endlich die Scam-App Freecash aus dem App Store

In dieser Woche hat Apple die umstrittene App Freecash endlich aus dem App Store entfernt. Bereits seit Monaten kursierten Vorwürfe, die App täusche ihre Nutzer und greife sensible Daten von diesen ab. Durch manipulativen Praktiken war die App in der Zwischenzeit auf den zweiten Platz der US-amerikanischen App-Store-Charts geklettert. Nun hat Apple reagiert.

Freecash warb mit der Aussicht auf schnelles Geld und lockte Nutzer mit dem Versprechen, bis zu 35 US-Dollar pro Stunde für das Anschauen von TikTok-Content verdienen zu können. Zudem nutzten die Entwickler mutmaßlich gefälschte Bewertungen sowie Bots, um die Sichtbarkeit von Freecash zu steigern.

Geld verdienten die Nutzer jedoch nur begrenzt. Denn ausgezahlt wurden nur minimale Beträge – und das auch nur, wenn die Nutzer in anderen Apps In-App-Käufe tätigten oder bezahlte Werbung ansahen. Zudem griff die App währenddessen sensible Daten von den Nutzern ab.

Apple hatte Freecash schon 2024 einmal aus dem App Store entfernt

Bereits im Januar hatte das Magazin Wired zu dem Fall berichtet, woraufhin TikTok die Werbungen von Freecash entfernt hatte. Apple entfernte die Anwendung jedoch damals nicht aus dem Store. Am Montag konfrontierte das Magazin TechCrunch Apple erneut mit der Frage, warum Freecash noch im App Store zu finden sei, obwohl sie gegen diverse Richtlinien verstoße. Erst dann reagierte Apple und nahm die App aus dem Store.

Apple hatte allerdings die erste Version der Freecash-App bereits 2024 aus dem Store entfernt. Jedoch sollen die Entwickler Apples Prüfverfahren seither umgangen haben, indem sie eine bereits bestehende App im Store übernommen, diese umbenannt und mit der Freecash-Funktionalität ausgestattet haben sollen. Nun ist aber Schluss mit Freecash im App Store. Seit dieser Woche kann die App nun nicht mehr heruntergeladen werden.